El manto de nieve que cubrió A Montaña apenas dejó incidencias

Las zonas más altas de la provincia se despertaron este lunes con un ligero manto de nieve que, no obstante, no provocó grandes incidencias.

En una jornada anormalmente tranquila en cuanto a tráfico se refiere, a causa de las restricciones de movilidad asociadas al estado de alarma para contener el Covid-19, la nieve apenas causó problemas a los pocos conductores que a primera hora de la mañana del lunes circulaban por las zonas altas de la provincia.

Necesitó ayuda el conductor de un furgón de reparto que se quedó atascado en la nieve a primera hora en Pedrafita do Cebreiro. Una vez que llegó la asistencia, el trabajador pudo continuar su ruta sin más contratiempos.

Este episodio de mal tiempo fue provocado por la entrada, durante la tarde del domingo, de una Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana) que hasta media mañana del lunes dejó precipitaciones de nieve en una cota entre los 800 y 1.000 metros, con acumulaciones de entre cinco y diez centímetros en determinadas zonas.

Esta situación hizo necesario que el servicio de conservación viaria de las carreteras dependientes de la Diputación Provincial de Lugo llegasen a desplegar máquinas quitanieves para despejar algunas vías en zonas altas.

Los municipios más afectados fueron Cervantes, Pedrafita, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, O Courel y Navia. En concreto, actuaron doce máquinas quitanieves y seis pick up de apoyo con diverso material y cuchillas. No obstante, el temporal no llegó a provocar ni cortes de carreteras, ni tampoco fue necesario el uso de cadenas en ningún punto.

El servicio de conservación viaria de las carreteras dependientes de la Diputación Provincial de Lugo desplegó máquinas quitanieves

Durante la mañana se mantuvo la circulación condicionada en la LU-633, desde el kilómetro 0 en Pedrafita do Cebreiro hasta el 18 en Triacastela, en ambos sentidos de la marcha.

La DGT, por su parte, también registró algunas incidencias por la meteorología adversa, como niebla y vientos que provocaron circulación irregular y condicionada en la A-8 en el Alto do Fiouco en ambos sentidos de la vía, que era transitable pero con precaución.

La situación se fue normalizando conforme avanzó la jornada, no solo por la subida de temperaturas sino también por la disminución de las precipitaciones.

PREVISIÓN. Para la jornada de este martes se esperan cielos poco nubosos en la mayor parte de la provincia, a excepción de en A Mariña donde predominarán las nubes e, incluso, no se descarta alguna precipitación de carácter débil. Se espera un ascenso entre ligero y moderado de las temperaturas.