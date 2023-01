A Montaña se abona al blanco

Se hizo de rogar, pero Fien, que amenazaba con teñir de blanco casi toda la provincia, se acabó ciñiendo durante la mayor parte de la jornada a cotas altas y este martes por la noche llegaba a Lugo. En A Montaña extendió un manto que no llegó a sobrepasar los 20 centímetros de espesor, salvo en zonas en las que el viento amontonó la nieve.

Los copos, que se intensificaron durante la tarde, movilizaron a operarios y quitanieves en los municipios de A Montaña, aunque no hubo incidentes de gravedad.

En la red principal de carreteras, la A-6, a la altura de As Nogais, registró cortes puntuales para los vehículos pesados durante la mañana para facilitar el trabajo de las quitanieves, igual que en la LU-633 a la salida de Pedrafita, tal y como indicaron desde Tráfico. En Navia de Suarna, además, el conductor de un camión solicitó la ayuda de los servicios de emergencias por no poder avanzar ni retroceder en la LU-P-3501, a la altura del kilómetro 10.

Máquinas quitanieves. EP

Por su parte, la Diputación desplegó 40 máquinas y 62 operarios que mantuvieron limpias las vías provinciales afectadas por la nieve y por la intensa lluvia y viento.

CENTROS EDUCATIVOS. En las zonas altas, centros como el CFEA de Becerreá, el CPI de Cervantes, el CPI Poeta Uxío Novoneyra de Folgoso, el Ceip de Negueira de Muñiz, el de As Nogais, el de Samos y el Eduardo Cela Vila de Triacastela permanecieron cerrados, dejando sin clase a unos 200 alumnos. A ellos se sumaron otros 400 que no pudieron acudir por la suspensión del transporte escolar de ocho centros de Baleira, Becerreá, O Incio, A Fonsagrada, Navia de Suarna y Pedrafita do Cebreiro. Para hoy sigue suspendido el servicio en la montaña de Lugo, con seguimiento de la evolución meteorológica en el centro y sur de la provincia.