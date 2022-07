El desvío de 11 kilómetros por la caída del puente de la A-6 pasará a ser de 4,5 en un mes

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, anunció que el desvío de la autovía del Noroeste, tras el desplome del viaducto de Castro en Vega de Valcarce, se reducirá a un trayecto de 4,5 kilómetros por la Nacional-6, frente a los once actuales. El tiempo empleado en el trayecto bajará a la mitad. Esta obra estará terminada en el plazo aproximado de un mes. Las alternativas propuestas por Fomento no convencen a las consejeras de Movilidad de Galicia y Castilla y León. Así lo expresó la gallega Ethel Vázquez, quien recalcó que el plan ministerial ofrece una solución en dirección a Madrid, pero no hacia A Coruña, y no arregla tampoco el problema de los transportes especiales, cuya circulación está prohibida. Esta coyuntura "afoga o porto de Ferrol", dijo, afectado por el bloqueo de buques al no llevar los envíos de equipamientos eólicos desde la comunidad vecina.

Xavier Flores recordó que el 23 de junio se inició una actuación en la A-6 para instalar una rampa de unión de las calzadas de la autovía, en la zona de confluencia con la nacional, ya que están a distintos niveles. De este modo se podrá circular por la A-6 desde el punto kilométrico 422 al 428, un tramo en el que se pasa por una plataforma y en doble dirección.

Esa solución reduciría a menos de la mitad el tiempo que se tarda en el actual desvío. Un vehículo ligero tarda ahora unos 8 minutos y 45 segundos en dirección hacia A Coruña en hora valle, y pasará a emplear solo 3 minutos y 50 segundos. En hora punta, la reducción es mayor. Un vehículo pesado en la misma dirección que hoy tarda más de 15 minutos en hacer el recorrido, con el nuevo desvío empleará poco más de 6 minutos.

El ministerio expuso también una solución a corto plazo para evitar la travesía de Pedrafita en dirección a Madrid, pero las administraciones autonómicas piden que se evite en ambas direcciones y se habilite el paso de los transportes especiales. Ante el desacuerdo se decidió celebrar una nueva reunión dentro de quince días. "Hemos analizado el plan propuesto por la Xunta y estamos abiertos a todos los planteamientos. Nos hemos dado un plazo para estudiar si somos capaces de mejorar todavía más el desvío", subrayó Flores.

La postura de la Xunta: un enlace de unión entre la N-6

Ethel Vázquez defendió el trazado prioritario marcado por el Gobierno gallego, que fija un enlace de unión entre la N-6, desde unos 400 metros antes de la rotonda entrada a Pedrafita desde Madrid al túnel, de modo que pudiese evitarse totalmente la travesía.

La titular de Infraestruturas admitió que la situación es "complexa e complicada" y agradeció al Gobierno que presentase sus primeras alternativas, pero demandó un "esforzo" para que se mejore la solución provisional, "pois o arranxo da autovía podería tardar dos ou tres anos e hai que buscar unha opción en dirección cara á Coruña, sen pasar por Pedrafita, e garantir o tránsito dos transportes especiales. Por eso volvimos a insistir nos desvíos que presentamos hai uns días".

Vázquez confía en que Transportes mejore su propuesta de cara a la próxima reunión, a la vez que lamentó que 23 días después del derrumbe de la autovía aún no se diesen explicaciones sobre las causas de la caída de dos vanos del viaducto de Castro, "que seguen sen esclarecerse".

La consejera de Movilidad leonesa, María González Corral, incidió en la necesidad de "concretar la propuesta que menos impacto económico y logístico tenga sobre las empresas. Expresamos nuestro espíritu de colaboración y ofrecemos el uso de las carreteras autonómicas en la medida que puedan ser útiles para el desvío del tráfico".

"No hemos llegado a definir ninguna solución como la mejor, de ahí que nos volvamos a reunir en dos semanas", agregó, y también expresó su preocupación por la situación de los transportes especiales.

Mientras dure esta situación de cierre de la autovía, Transportes habilitará un "mecanismo de seguimiento para determinar si hay que hacer más medidas paliativas" y, al mismo tiempo, continúan las inspecciones periódicas en todos los viaductos, que se revisan cada cinco años.

Xavier Flores destacó que la reunión con responsables autonómicos y locales se enmarca dentro de los objetivos de actualizar la información de la que disponen sobre la investigación del colapso del viaducto y la búsqueda de soluciones.

Más trayecto por la A-6 y un desvío desde el túnel

Las obras que ejecuta el Ministerio de Transportes contemplan la conexión entre calzadas de la N-6 y la A-6 en el kilómetro 428,600. Una vez superado en desnivel entre ambas, los vehículos podrán circular en doble sentido por la A-6 hasta el kilómetro 422. Así se podrá circular el mayor tiempo posible por la A-6 y el mínimo tiempo necesario por la antigua nacional, que será el correlativo a los kilómetros 443,100 y 433,200 de la A-6.



El plan de movilidad del Mitma también prevé habilitar el paso de los vehículos en sentido Madrid por el túnel de Pedrafita, aunque se mantendría el sentido A Coruña por la travesía de la localidad. Las obras comenzarán el lunes con los trabajos topográficos. Esta solución pasa por habilitar una conexión entre la salida del túnel y la rotonda de Pedrafita para que los vehículos circulen desde allí por la N-6.