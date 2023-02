Miñones: "A lo largo de este año recuperaremos el tráfico en la A-6"

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, confirmó este jueves que "el objetivo" por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en relación con el viaducto de O Castro, que se vino abajo en el trazado de la A6 en Vega de Valcarce (León), sigue "siendo el mismo" y pasa por recuperar el tráfico por la autovía este mismo año.

"El objetivo sigue siendo el mismo. Que a lo largo de este año podamos recuperar el tráfico a través del viaducto en sentido Madrid, pero en doble dirección, como estábamos antes del colapso", dijo Miñones a los medios de comunicación en el transcurso de una visita institucional realizada a Láncara.

Afirmó que estamos en un "nuevo hito", porque una vez conocidas las "causas del colapso del viaducto", en los dos últimos meses han quedado definidas las actuaciones que habrá que realizar para la recuperación de las infraestructuras y se empezará por "la eliminación de los dos vanos y solo el pilar del centro".

"Lo vamos a hacer con un sistema, igual que lo hicimos con el anterior, donde va a primar la seguridad. No va a haber riesgo de tener que estar actuando sobre el vano y que pueda colapsar", insistió.

"Una vez que retiremos los dos vanos y el pilar, nos ponemos a la reconstrucción de esa parte del viaducto, sin afectar a la otra", precisó el delegado del Gobierno.

"En cuanto a medios y al presupuesto previsto" para la realización de la obra, aclaró que "no hay ningún problema", porque está contemplando en las cuentas del Estado y "no existe dificultad".

"Eso nos permite avanzar más rápido", concluyó.



Rueda exige "celeridad e interés" en la reparación del viaducto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado con dureza la actitud del Gobierno central en relación al derrumbe del viaducto de O Castro, y ha exigido tanto "información" completa sobre las causas, como que se "escuche" a la administración y otros implicados –como los transportistas– para articular las soluciones, que deben avanzar "con celeridad".

"Pido información. Quiero que ese nos escuche, y quiero que la reparación de esta obra se tome con la misma celeridad e interés que si la infraestructura se hubiera derribado en otros sitios de España que ustedes tienen en la cabeza", ha advertido, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

"Esto pasa de castaño oscuro", ha manifestado Rueda, quien frente a la visión del Ejecutivo central y del delegado del Gobierno, José Miñones, en relación a que se explicaron las causas del derrumbe, considera que existe "una absoluta falta de información" al respecto.

"Yo diría al delegado del Gobierno que las causas no se conocen, al menos la Xunta, porque no se explicaron", ha esgrimido, antes de lamentar que pese al "compromiso" adquirido por representantes del Ministerio del ramo al máximo nivel no se haya "escuchado" al Ejecutivo autonómico en lo que respecta a las alternativas.

También ha lamentado que los transportistas, sector muy afectado al tratarse de la entrada a Galicia por la A-6, "tengan que escuchar cada día una cosa distinta" en relación a la reparación de los viaductos. "No hay ninguna razón técnica para que primero se haga en un sentido y luego en otro; se puede hacer perfectamente en los dos sentidos a la vez. Esto lo que demuestra es que la reparación no es prioritaria ni se está tomando en serio por parte del Gobierno", ha reprobado.