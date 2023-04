Milagros, una lucense de casi 90 años convertida en institución en Barcelona

Más de seis décadas al frente de un quiosco de golosinas en el barcelonés barrio de Sant Antoni han convertido en una institución a la lucense Milagros Carballo García, que, a punto de cumplir los 90 años, sigue abriendo el negocio a diario. Así, como un "icono" del barrio, ha sido retratada por la televisión pública Betevé, para la que ha recordado el momento en el que decidió dejar su Pedrafita do Cebreiro natal y poner rumbo a la capital catalana.

"Iba mucha gente a Galicia en el verano, todos muy elegantes, y yo estaba trabajando y no tenía nada. Un día, con unas conocidas que fueron allí, les digo: ahora me voy con vosotras a Barcelona", relata Milagros a pie de quiosco, situado en la confluencia de la calle de Villarroel y la ronda de Sant Antoni.

Eran los años 50 y, ya en la ciudad condal, trabajó como criada antes de hacerlo en el quiosco. A este llegó tras conocer al que sería su marido, con el que compartió tres décadas en el negocio. Fue hasta que él falleció, hace ya nos 30 años. Desde entonces lo lleva ella sola.

La emisión del reportaje dedicado a Milagros ha confirmado —a través de las redes sociales— que ella y su negocio son "míticos" en el barrio de Sant Antoni, aunque los comentarios han ido mucho más allá. El hecho de que la mujer se exprese en castellano en la entrevista ha recibido críticas de algunos internautas, al tiempo que otros han reprobado esas reacciones, en algunos casos muy duras.

Seguim caient al xantatge emocional de "pobre senyora". Us recordo que patim una puta ocupació colonial espanyola, però ara es veu que hem d'acceptar que ells puguin viure a Catalunya com qui viu a Valladolid mentre naltros no podem ni parlar català al metge. A la merda, coi! https://t.co/GBG7xm6u3D