Mil vecinos de Baralla y Castroverde, en contra de la prohibición del nítens

Un millar de productores de madera de los concellos de Castroverde y Baralla impulsan una plataforma en contra de la prohibición de la Xunta de plantar eucalipto nítens en la totalidad del territorio de estos ayuntamientos. Esta restricción ya había sido planteada con distintos borradores de decreto desde 2014, lo que impulsó la creación de iniciativas independientes en ambos concellos, qua ahora han decidido aunar sus fuerzas ante una norma que consideran "inxusta".

La plataforma aglutina ya a 600 socios de la Asociación de Produtores de Madeira de Castroverde y a otros 400 de la Plataforma en Defensa Forestal de Baralla. La iniciativa está abierta a otras agrupaciones, productores o propietarios de otros ayuntamientos afectados y que tengan interés en sumarse a la protesta.

"Non estamos pedindo que se permita plantar en calquera lugar, só en zonas de monte, que non teñen rendemento agrícola, e que non son zonas de frondosas autóctonas", comenta Marcelino Núñez, presidente de la Plataforma en Defensa Forestal de Baralla.

Indica Núñez que en el año 2017, a raíz del borrador de decreto que excluía la plantación del nítens en estos municipios, los sectores contrarios a la norma de ambos concellos ya se habían reunido con el delegado de la Xunta en aquel momento, José Manuel Balseiro, así como con otras autoridades. "Amosaran boa disposición, semellaban estar de acordo", afirma. Sin embargo, según los productores, la norma que excluye ese eucalipto de gran parte de la montaña y el sur de la provincia de Lugo entró en vigor el día 1 de enero de 2021, y la Xunta ya está denegando permisos de plantaciones en estos lugares.

"Faremos o que estea nas nosas mans para defender o que está estipulado no PXOM de Castroverde"

"No caso de Castroverde, a plantación de eucalipto é inferior dun 20 por cento do territorio. Non entendemos como hai concellos que superan o 90 por cento de plantación e outros, coma o noso, aos que se lle restrinxe", comentan desde la Asociación de Produtores dos Montes de Castroverde.

La plataforma ya dispone de servicio de asistencia jurídica para tomar medidas en contra de esta decisión de la Xunta y en breve nombrará a un portavoz.

REACCIÓN DE REGIDORES. El alcalde de Castroverde, el socialista Xosé María Arias, ofreció a esta plataforma "todo o apoio institucional e económico necesario para acabar con este trato discriminatorio, máis propio dunha ditadura que dunha democracia", afirmó. "Faremos o que estea nas nosas mans para defender o que está estipulado no PXOM de Castroverde, onde xa está regulada a plantación de eucalipto", destacó Arias, que espera que se sumen al rechazo a esta decisión de la Xunta el resto de los ayuntamientos afectados.

Por su parte, el alcalde de Baralla, Miguel González Piñeiro, aboga por buscar el consenso y llegar a un acuerdo con la Xunta "para que estes concellos, que son municipios delimitadores dentro dos seus distritos, poidan manter as plantacións que xa existen dentro dunha ordenación", indicó.

RESPUESTA DE LA XUNTA. Desde Medio Rural respondieron a las críticas indicando que la Ley Montes establece la obligación para los propietarios de dotarse de un instrumento de gestión forestal. Recordaron la orden de junio de 2014 que fija los modelos silvícolas orientativos y referentes de buenas prácticas en los distintos distritos. "Iso garante a capacidade produtiva dos montes e evita poñer en perigo os ecosistemas", indicaron. Especificaron que si la superficie es inferior a 15 hectáreas deberán tener un documento de adhesión a los modelos silvícolas genéricos. Las parcelas que la superen tendrán que dotarse de tros instrumentos de ordenación.