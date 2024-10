Os médicos de San Román atenderán en Doiras dous días por semana

Dous facultativos do centro de saúde de San Román de Cervantes atenderán, a partir da semana que vén, no consultorio de Doiras os martes e venres, días nos que tamén haberá servizo de enfermaría. O Sergas confirmou este luns a este diario a medida, tras meses de protestas veciñais dende que, a finais de xuño, quedou vacante a praza da médica no consultorio, e durante o mes de xullo non houbo asistencia de ningún tipo e, en agosto e setembro, só de enfermaría.

Os colectivos que levaron a cabo as protestas —A Cambela, Casa Quindós, a Anpa do CPI, CDR Ancares, Os Xardois, Teitos de Piornedo, Fademur, Ledica, Rente ao Couce, O Teixeiro e Son de Cores, ademais de PSOE e BNG— non están conformes coa medida, que consideran "un engano, porque nolo están vendendo como se fose unha cousa que non nos tivesen quitado", segundo comenta a voceira, Amelia Amigo.

Por outro lado, dende o Concello din que é "un atraso, desvestir un santo para vestir outro, algo que non ten que ver cunha cobertura real", segundo comenta o edil Miguel González, que tamén reclama que se cubran as tres prazas concedidas no municipio.

Tanto González como Amigo recordan situacións como as que se viviron este verán "sen médico de garda en todo o concello de Cervantes e en Pedrafita", lamentan. "Que pasará se alguén ten que ir ao Hula, se hai unha urxencia?", indica Amigo. "Isto é un parche malo", lamenta González.

O consultorio de Doiras ten adscritas 235 tarxetas sanitarias, e o centro de saúde de San Román ten un total de 705, distribuídas en dos cupos. En total, sumarían 940 tarxetas sanitarias, segundo destaca a Consellería de Sanidade.

Os afectados lamentan que se fale "de números" sen ter en conta as características dun territorio onde o desprazamento pode supoñer máis de 40 minutos. Amigo pon de exemplo situacións como o transporte ao Hula, "que para alguén maior que non conduce supón 100 euros de taxi, ou un abandono da saúde", ao tempo que salienta que é a rede comunitaria a que vai suplindo as carencias.

Sen servizo médico no Courel

As queixas polos recortes en servizos sanitarios son constantes no rural. Onte mesmo, veciños do Courel denunciaban o cartel que se pode ver no centro de saúde, que especifica os días que non haberá médico nin en Seoane nin en Folgoso, un total de nove días no mes de outubro, e días nos que haberá médico no centro de Seoane, outros nove neste mesmo mes. "Teremos que axustar a axenda para enfermar", lamentaban. A veciñanza incrementou as protestas dende o verán pola falta de asistencia.

Pola súa banda, dende a Consellería de Sanidade destacaron que, ante a ausencia dos dous facultativos no concello, están "traballando para garantir a asistencia en outubro todos os días con substitutos".