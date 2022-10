Media vida de irrelixiosidade

"Imaxino que este libro é resultado dunha vida de estudo". "Non, de media", responde con humor Flavio López López, becerrense que este venres presenta na casa da cultura da vila ás 19.00 horas, canda ao escritor Jesús Trashorras, o libro A irrelixiosidade en Occidente: a súa historia e vicisitudes, que vén de saír do prelo da man da editorial Laiovento.

Conta Flavio que o seu pai cáseque non lle deu opción. O fillo quería estudar Historia, pero tocoulle Dereito, disciplina na que se doutorou cunha tese intitulada O sistema sanitario público: unha xestión imposible?. Logo dunha longa carreira, ao comezo como avogado laboralista e despois consagrado ao dereito da saúde, durante os tempos do confinamento comezou a artellar as primeiras notas deste libro que é o froito dunha vida, ou de media, na que a historia seguiu sendo paixón á que dedicar horas e horas de estudo.

Semellan ámbitos ben distintos, o dereito da saúde e a relixión. Porén, por desgraza, non é así. A pegada da relixión marca, como apunta Flavio, decisións sobre o propio corpo e a propia vida que deberan estar por enteiro nas mans de cada persoa. E pon como exemplos o aborto ou a eutanasia, dereitos freados por motivos relixiosos, polo rostro fanático da relixión. Pero a relixión tamén está presente, apunta, en ámbitos educativos e sociais, nun Estado que "non admitiu a total separación do ámbito relixioso respecto ao de convivencia política", comenta.

Porén, non é da presenza da relixión que este libro trata, senón da súa falta. Tampouco da súa negación, senón da súa irrelevancia para individuos ou grupos que, dende a Antiga Roma até hoxe, deron forma á súa vida sen o apoio da relixión. "Un ateo nega a existencia de deus, ocúpase activamente de facelo e de construír a súa vida á volta desa negación. Para un irrelixioso a proba ou negación de deus é, máis ben, unha aporía. Nese sentido, é unha postura menos combativa có ateísmo", comenta López.

Ese arco da historia que Flavio tensa con soltura na conversa comezaría na Grecia antiga, cos socráticos menores. "Trátase de escolas que buscan unha determinación ante a vida, unha inmanencia, e non un máis alá", comenta, ao tempo que recorda que a filosofía neses tempos era unha forma de vida, unha práctica, semellante á de adquirir un hábito, pero sen a marca da trascendencia relixiosa.

Tolerancia. Unha das palabras que Flavio máis repite é a de tolerancia. "Tolerancia que os irrelixiosos tiveron coa relixión, e tolerancia que precisaron e non tiveron na meirande dos casos", indica. Para el, ese ambiente de certa tolerancia remata co asentamento do monoteísmo cristián e a súa institucionalización que, aliada co poder político, vai perseguir "sen pudor nin mesura as propias disidencias, herexías, en canto se separan do pensamento oficial", afirma.

Na estela irrelixiosa destacarían movementos coma os dos trobadores, os goliardos ou os libertinos. Dende o eido político sobresae a figura excepcional do emperador Federico II -"merecería unha vida enteira de estudo", di-; dende a mística, a figura das beguinas ás que a Inquisición queimou ou castigou pola súa organización á marxe da xerarquía eclesiástica; ou dende a filosofía a un Spinoza que escribiu Deus sive Natura nesa descrición dun ser infinito. "O irrelixioso non ten por que negar unha idea ou unha estética do divino, pero dende logo trátase dun divino inmanente, dunha realización no mundo e na vida", matiza Flavio López.

Irrelixiosidade que conleva unha postura analítica e ética, crítica coas "formas baleiras relixiosas que se manteñen sen contido". Media vida, coma a súa, para unha afirmación da vida enteira.