Martínez pide ceder a los GES vehículos de bomberos para sacar nidos de velutina

El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, propone la cesión de vehículos de bomberos a los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) para retirar los nidos de velutina que hasta ahora son inaccesibles por su gran altura y que se encuentran al borde de caminos públicos.



El también vicepresidente de la Diputación de Lugo señala que sería necesario llegar a un acuerdo entre la administración provincial y la Xunta de Galicia -entidades que gestionan el consorcio lucense de bomberos - para poder llevar a cabo esta medida, que considera que "sería moi efectiva".



Martínez recuerda que "estamos ante unha praga imparable e debemos afrontala con todos os medios posibles" y señala que hasta el momento los GES no cuentan con material apropiado para llegar hasta ciertos nidos. "Hai que ter en conta que estas avespas fan algúns niños a unha altura de máis de 20 metros e cos medios que temos resúltanos imposible acceder a eles", dice.



El regidor indica que también sería necesaria la colaboración de servicio de emergencias 112 para que cediese a los concellos la ubicación y el número de los nidos registrados a los que no se ha podido acceder por localizarse a una gran altura.



De este modo, y según plantea el regidor de Becerreá, los operarios municipales podrían realizar una o varias rutas semanales con vehículos de los bomberos "sempre e cando non teñan ningún tipo de emerxencia", puntualiza, para ir erradicando los nidos de velutina ya identificados. "Sería moi sinxelo irse organizando polas áreas de actuación dos GES e proceder a acabar cos niños que ata o momento non puideron ser retirados", concluye.