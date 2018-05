Martínez y seis ediles del PSOE se van al grupo de no adscritos en Becerreá

El enfrentamiento entre el PSOE y Manuel Martínez en la Diputación y Suplusa cambiará el escenario político en Becerreá, ya que en el próximo pleno municipal -la próxima semana- el alcalde y seis ediles socialistas se pasarán al grupo de no adscritos, desde el que gobernarán hasta el final del mandato. En el año que queda hasta las elecciones municipales, el PSOE se quedará, por tanto, con una única concejala -Ana Rubinos, número 8 de la lista de 2015- en una plaza en la que en los últimos comicios logró una mayoría histórica, al copar ocho de los once ediles en disputa.

Martínez se mostró este lunes agradecido por ese apoyo de sus compañeros del gobierno local y calificó ese paso casi en bloque al grupo de no adscritos como un "varapalo" al PSOE, que "creou un problema onde non o había", porque el que fue su partido más de 40 años "tiña un Concello consolidado".

El alcalde, que fue expulsado del PSOE y no tiene previsto recurrir, recalcó que sus compañeros de gobierno tomaron "sen presións" la decisión de acompañarlo al grupo de no adscritos. "Fíxose unha reunión coa militancia na que informei do que eu ía facer e a partir de aí decidiron libremente".

Martínez espera que estos cambios no condicionen los apoyos al ejecutivo local. "Non ten que cambiar nada: as axudas da Xunta chegarán igual como PSOE ou como non adscritos, e por parte da Deputación xa non iamos recibir nada dos remanentes", zanjó.

También indicó que en esa reunión con la militancia local varios asistentes dijeron que se darán de baja en el PSOE. Ya lo ha hecho su número dos en el Concello, Claudio Vázquez, quien remitió hace semanas un escrito a la dirección provincial socialista anunciando su marcha de un partido en el que empezó a militar "no 1974 en Cáceres", fiel a la tradición de su familia, con parientes fusilados y desterrados por sus ideas durante la dictadura.

Vázquez, que lideró la primera candidatura del PSOE en Becerreá, en 1983, dijo estar "totalmente en desacordo" con el trato a Martínez y acusó al PSOE de "traizoar a un compañeiro ata catro veces", al incumplir reiteradamente pactos.