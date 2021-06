De marquesiña a centro social en Nullán

A celebración do Santo Antonio na aldea de Nullán, nas Nogais, deixou unha curiosa estampa. Varios veciños e veciñas, cunha merenda despregada baixo dunha marquesiña.

"Como non hai nenos, a xuventude de Nullán dálle outro uso á cabina... Centro de tertulia con café e merenda", escribía Verónica Marcos, presidenta de Fademur, nas redes sociais. De feito, foi ela, oriúnda deste lugar, a encargada de facer a fotografía na que saen os seus pais, Manuel Marcos e Mari Carmen Arrojo, e os veciños Luis Injerto, Isabel López, Adamo Souto, Carmen Álvarez, Eloína Pombo, Consuelo Gómez e Inés Méndez.

Despois deste ano e medio tan duro, e logo de vacinarse, os veciños de Nullán decidiron que o seu sería recuperar o ritmo das súas reunións. Que mellor lugar ca unha marquesiña aireada e ao pé da estrada, onde enterarse de todo o que entra e sae da aldea? E iso todo sen comprometer a seguridade, nun lugar ben aireado.

Palés, sillas e mesas serviron para adecentar este lugar no que a pasada fin de semana celebraron o Santo Antonio

Foi así como estes veciños de Nullán, hai un mes, levaron palés para adecentar o que será o seu novo centro social. Tamén mesas, sillas e cadeiras. Todo estaba listo para a pasada fin de semana celebrar as festas do Santo Antonio na aldea. Se este ano tampouco houbo os tradicionais festexos, os veciños non renunciaron a reunirse e compartir unha merenda. Cervexa, leite, café, biscoito ou flan; para todos os gustos.

Despois deste tempo de pandemia, a vontade de reunión volveu a Nullán. E os seus habitantes demostraron ser ben creativos para darlle xeito. Que non se usa a marquesiña? Pois convertémola nun centro social. "Fainos unha foto, Verónica, que mira que ben estamos", dixéronlle á presidenta de Fademur. E tiñan razón. A imaxe queda como unha vitoria, coma unha celebración, coma unha alegría. Semella que nin Santo Antonio querería un altar mellor ca este.