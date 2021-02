Máquinas pesadas dañan una mámoa en Becerreá

Patrimonio dos Ancares denunció ante el Seprona y la Xunta los graves daños causados por maquinaria pesada en una mámoa de la necrópolis megalítica dos Lagorzos, situada entre las parroquias de Cadoalla e O Cereixal, en Becerreá. Las máquinas pasaron por encima del túmulo y dejaron profundas hendiduras en este enterramiento de 18 metros de diámetro. También se le comunicaron los hechos al Concello.

La agresión patrimonial se produjo entre el lunes y la mañana del martes, "xa que o domingo pasamos por alí e estaba intacta", explica Xabier Moure, presidente de Patrimonio dos Ancares, que fue alertado por un vecino. "Todo apunta a que o atentado foi ocasionado por unha máquina que tala piñeiros nas inmediacións, feito que de seguro conseguirá averiguar o Seprona", asegura Moure, que pide la máxima sanción para los infractores. Esta medorra está cerca de la carretera provincial que va de Becerreá a Louxas, en A Fonsagrada.

Los atentados contra el patrimonio arqueológico son costantes en esta zona. En diciembre de 2016, Patrimonio dos Ancares denunció la construcción de un silo para plásticos agrícolas sobre unha medorra de Peredelo, "e despois de varios intentos conseguimos que o sacaran". En agosto de 2018 reveló la destrucción de dos mámoas del grupo localizado en Campa das Penas por una plantación de eucaliptos. En febrero de 2019 se destruyó un túmulo en la Campa do Gaiteiro, a raíz de una tala de pinos. Un mes después se depositaron varios camiones de estiércol sobre un enterramiento de Chao do Marco y en mayo se dañó la mámoa de A Bandeira a causa de una tala de pinos.

En febrero de 2020, las máquinas arrasaron el enterramiento de Alto do Restelo, donde máquinas que talaban pinos destrozaron la mámoa y el dolmen que había en su interior.

Xabier Moure responsabilizó a madereras de "destrozar os camiños, que non reparan, enzoufar as estradas, que non limpan, e destruír o patrimonio. Vai sendo hora de que as administracións actuén con contundencia. Bastaría con aplicar a lei que promulgan".