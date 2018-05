CON SUS 67 años de edad, Manuel González Capón (PP) ha dedicado casi media vida a trabajar por su pueblo, Baralla. Señala que se ve con fuerzas para seguir al frente del gobierno local "por lo menos" otro mandato más si así lo deciden sus vecinos, a los que agradece el apoyo mostrado durante todo este tiempo, que se ha traducido en sucesivas mayorías absolutas.

Es regidor de Baralla desde hace más de tres décadas. ¿Cuáles han sido sus prioridades?

Cuando llegué al Ayuntamiento estaba prácticamente todo sin hacer, por eso mis prioridades fueron desarrollar las infraestructuras, los viales y accesos a todos los pueblos, así como las traídas de agua. Estos pilares son básicos para que un municipio crezca y así los seguimos teniendo muy en cuenta hoy en día. Tener buenas conexiones con otros concellos es preciso para que siga avanzando. Además, le dimos un gran impulso a la villa modernizándola.

¿Con que proyecto se queda?

Todos en conjunto son importantes porque mi labor desde siempre ha sido trabajar por el pueblo y por los vecinos. Todo el trabajo hecho ha ayudado a convertir a Baralla en lo que es hoy en día.

Uno de los temas que más quebraderos de cabeza le ha dado ha sido el polígono industrial. ¿En que situación se encuentra?

Es un tema que se remonta a cuando el popular Francisco Cacharro presidía la Diputación. En ese tiempo compramos los terrenos, unos 300.000 metros cuadrados. Pero con la entrada del bipartito al ente provincial nos lo paralizaron. No obstante, parece que ahora el proyecto podría arrancar, ya que el suelo es gestionado por Suplusa y esta entidad ha renovado recientemente a su presidente, nombrando a Manuel Martínez. Hemos tenido una reunión y llegamos a buen puerto. Así, está previsto adecentar en los próximos meses los terrenos. Posteriormente se urbanizarán unos 121.000 metros cuadrados, para que se vayan asentando empresas.

La guardería infantil ya está acabada. ¿Cuándo abrirá sus puertas?

El 1 de septiembre la abriremos. Ya tenemos todos los permisos y en los próximos días publicaremos las bases para sacar a concurso la contratación de personal. Es una noticia muy buena para todos los vecinos, porque además este año tenemos buenas perspectivas de nacimientos.

El PXOM es otro tema en el que está trabajando. ¿En qué fase se encuentra actualmente?

El proyecto ya fue aprobado inicialmente hace cuatro años. Ahora estamos contestando a las alegaciones y esperamos que el año que viene se pueda aprobar definitivamente. Considero que es un documento fundamental para que pueda desarrollarse un pueblo y al mismo tiempo muy complejo. Pero vamos por el buen camino.

La promoción turística es fundamental para dinamizar los municipios. En este sentido tiene entre manos varias iniciativas.

Por un lado, el año pasado inauguramos las piscinas municipales y ahora compramos una carballeira en una finca colindante para hacer un área de caravanas. Estamos trabajando también en acondicionar la senda que rodea el área fluvial del Neira. Es un proyecto financiado por el GDR. Tenemos además en marcha otra actuación más ambiciosa en colaboración con la Confederación Hidrográfica que consistirá en una senda que partirá también del Neira e incluirá la construcción de un azud desmontable en el río. Llevo muchos años para hacer este proyecto y ahora ya lo tengo encaminado. Se trata de iniciativas muy buenas para el concello porque le dan valor y atraerán visitantes.

¿Qué obras tiene actualmente en marcha el Concello?

Estamos urbanizando de forma integral toda la zona sur de la villa gracias a una ayuda de la Xunta. Mejoraremos, entre otras, las calles Ánxel Fole, Toxal y Alcalde José Luis Roca. Vamos a arreglar también accesos a pueblos con el plan único y con fondos propios.

¿Se ve con fuerzas para optar a la reelección?

Sí, por lo menos para el próximo año me volveré a presentar. Como he explicado, tengo muchos proyectos entre manos que me encantaría sacar adelante y si así lo deciden mis vecinos seguiré trabajando por Baralla y por ellos.

MUY PERSONAL

"Me encanta echar la partida. En Baralla hay un alto nivel"

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Los alcaldes no tenemos demasiado tiempo libre, pero siempre busco un hueco para hacer una escapada con la familia y desconectar. Solemos ir en el invierno y escogemos países de fuera de España.

¿Cuál fue el último viaje que hizo y el próximo que hará?

El último fue un viaje por los fiordos noruegos y ahora en el mes de septiembre iremos a Roma. Ya es la segunda vez que vamos pero es un sitio estupendo que cuando lo visitas tienes que repetir.

¿Alguna otra afición?

Reunirme con los amigos y echar la partida después de comer. Este es un pueblo donde se juega mucho a las cartas y hay un nivel muy alto. A veces me presento con un compañero a campeonatos de tute y no quedamos nada mal. Hace menos de un mes que se celebró uno aquí y quedamos en el segundo puesto.

Otra de las señas de identidad de Baralla es la pesca. ¿Le gusta este deporte?

Pues la verdad es que nunca me ha gustado la pesca, pero es cierto que aquí siempre ha habido muy buenas truchas. Recuerdo años en los que se juntaban muchísimos pescadores, era increíble. Nuestros ríos son muy hermosos y productivos y eso es un orgullo.

Un lugar para desconectar.

Tengo dos sitios favoritos, que son el valle del Neira y el de Aranza. Aquí en Baralla tenemos muchos lugares espectaculares, pero si tengo que escoger diría estos dos por su belleza singular.

Curiosidades

Una treintena de parroquias y 2.630 habitantes



El Concello de Baralla, con más de 140 kilómetros cuadrados de extensión, cuenta con una treintena de parroquias y cerca de 80 núcleos de población.



Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (Ige), en el año 2017 el municipio contaba con 2.630 habitantes. El descenso demográfico es uno de los problemas que, como a la mayoría de concellos gallegos, también afecta al barallés. En la última década la población se redujo en más de 400 personas, pues en 2007 había más de 3.000 baralleses.



Cuna de castros

La cantidad de asentamentos castreños de Baralla es grande y muchas parroquias conservan restos de estos poblados. Algunas son Sobrado de Picato, Berselos, Pedrafita de Camporredondo, A Mocha, Santa Marta, Vilachá, Laxes, Ferreiros, Sixirei, Pol, Penarrubia o Castro de Lexo.



La riqueza fluvial es otro de los atractivos de la zona, el paisaje que rodea al río Neira y sus afluentes son un gran reclamo para los turistas.