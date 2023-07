A man tendida de Víctor

Fíxose voluntario de Protección Civil porque era radioafeccionado, é un home orquestra porque na súa casa de Becerreá todos os días eran un concerto e aterrou nas Terras de Burón polo amor á pintura e á familia, aínda que el diga que foi "por casualidade". E son esas características -o labor ao que dedicou vida e media, o lugar onde naceu e o sitio onde paceu- as que mellor definen o único xefe da agrupación de voluntarios que se acorda na Fonsagrada. Retírase aos 72, pero será a súa man sempre tendida e a súa actidude falangueira as que quedan.

"Eu teño que contestar sempre que me din adeus porque eu ao mellor non os coñezo, pero eles a min si", di Lombardía, e non se engana porque aínda que a el se lle poida escapar xente, "sobre todo a xuventude, e iso que vivo diante do instituto", a ninguén se lle escapa ese home con boina que sempre está presente. Víctor estaba cos seus compañeiros en incidentes e adversidades, en roteiros, festas e quedadas, e o seu labor como xefe de Protección Civil nunca entendeu de horarios ou vacacións. É por iso que se converteu nunha rutina que xa bota en falta. "Cando vin pasar os nenos da ruta dos Lobiños entroume un algo... Sempre ía con eles", di.

Víctor recorda aquel ano no que 90 lumes forestais invadiron a Montaña e se viu obrigado a levar "bocadillos en helicóptero a Cervantes"

Hai algún recunho da Fonsagrada que non controle? "Diso nada, non hai sitio que non coñeza", conta e, co seu falar sen pausa pero sen présa, explica: "Cando se pasou da televisión analóxica á dixital eu fun o encargado de repartir todas as TDT que deu a Deputación. Casa por casa, 300 aldeas, todo o mundo quería o aparato". "E non quedou ninguén sen TDT", aclara el, defensor de que o terreo hai que andalo.

"Agora pos o GPS e vas directo ao sitio, non tes que ir dando bandazos como daba eu", afirma Víctor, portador do don da orientación. Iso permitiulle, conta, dominar igual de ben o mapa da Fonsagrada que o de Becerreá, Pedrafita ou Navia, en parte, pola colaboración durante 15 anos co distrito VII na loita contra incendios.

Era Protección Civil quen levaba augas, comida e mangueiras e facía de guía aos medios de extinción. "Ata fun repartir bocadillos en helicóptero a Cervantes", rememora daquel ano no que 90 lumes impedían chegar por terra.

26 anos de Protección Civil

Víctor fía recordo con recordo, e así vai ao primeiro operativo da agrupación da Fonsagrada, polo día de Santiago de 1997 no Hospital de Montouto. "Fun a Lugo a ver se me deixaban algo e déronme catro walkie-talkies, uns petos e gorras", porque agora "danche un coche ao momento, pero daquela...". Tres anos tardou en chegar o seu e, mentres, un Lada Niva rotulado do propio Víctor.

Aquel foi o inicio oficial, pero o oficioso remóntase á Remer, cando "Quique Fraga fixo unha rede de radio e lle interesaba comunicar coa Fonsagrada, pola neve". O xerme da agrupación e, desde entón, un non parar de "momentos malos, pero tantístimos bonitos...": un apuro en Navia cun lume forestal que petaba ás portas do coche, unha escena cruenta nun intento de suicidio, a perda dun camioneiro a metros da base, pero tamén xente agradecida por terlle salvado a vida.

Lombardía, nos seus inicios en Protección Civil. VÁZQUEZ (AEP)

Da radioafección á música

Víctor é tamén un radioafeccionado con "centos" de tarxetas de contacto que aínda conserva nun tambor e unha complexa instalación de equipos e antenas na súa casa. Foi tamén campión tres anos seguidos en VHF por contactar o máis lonxe posible desde a súa cuadrícula, a 63, a de Lugo. Iso cando competía, porque no tempo libre o que lle gustaba era conversar coa xente a través das ondas.

Tamén é músico e, de oído, empezou a tocar o saxo, a gaita, o clarinete ou a frauta traveseira. Foi grazas ao seu tío, que tiña na casa da Lagúa, en Becerreá, a súa particular sala de ensaio para Os 40 de Penamaior. "Ser eran sete ou oito e eu collíalles os instrumentos para tocalos. Primeiro reñían, pero logo xa me deixaban", conta daquel Víctor neno que a piques estaba de coller os pinceis.

Pintor de carteleiras

Lombardía ten na pintura o traballo da súa vida, o que o levou a Madrid sendo un mozo para debuxar carteleiras de cine. Estas ensináronlle a "encaixar caras" e a ver o importante dos retratos: a expresión. Agora fainos por encargo e diversión, igual que bodegóns e paisaxes: "Fixen tantas veces a seimeira de Vilagocende que non me fai falta ir alí para saber onde está cada pedra e cada árbore".

Esa faceta súa, máis o casar aos 25 cunha moza do Cádavo, Ermitas, e un pintor que quería ser anticuario e lle deixou a súa clientela, foi o que empuxou a Víctor á Fonsagrada. Que o seu fillo Manel empezase a estudar no Fontem Albei fixo o resto para que aquel becerrense se tornase fonsagradino e que, por tantos anos, non dubidase en deixar o pastel e o carboncillo a un lado se de axudar se trataba.

Condecorado por toda unha vida de dedicación

En 2021, Víctor Lombardía levou a medalla de bronce ao mérito que outorga a Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) por toda unha vida como voluntario.



Mellores momentos

El lembra mellores etapas no corpo. "Chegamos a ser 200 e pico", di, "ata se pelexaban por cubrir o Rally San Froilán", evento no que un ano "cubrimos nós sós todos os tramos, imaxina cantos eramos".



Colaboración

Se con algo se queda da súa traxectoria é co compañeirismo e a colaboración entre agrupacións diferentes para sacar adiante grandes operativos.