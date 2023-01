Gélida madrugada en la provincia: Cervantes alcanzó los 3 grados bajo cero

La mayor parte de Galicia, excepto el litoral, ha experimentado en las últimas horas mínimas inferiores a 5 grados. La mínima más baja recogida por MeteoGalicia se ha certificado en el medidor de Xares, en A Veiga (Ourense), a las 1,10 horas: -5,9ºC. En la provincia de Lugo se computó una temperatura mínima de -3,1º en el medidor de Os Ancares, en Cervantes.

Los termómetros también registraron mínimas bajo cero en el Alto do Poio, en Pedrafita (-3), Fontaneira, en Baleira (-0,6) o Cospeito (-0,3).

En Lugo se alcanzaron los 0,6 grados y en A Mariña se anotaron mínimas inusualmente bajas: 2,7 grados en Foz , 2,9 en Viveiro o 1,7 en Lourenzá.

Mínimas inferiores aos 5ºC na maior parte de #Galicia agás no litoral🟠Hoxe continuará unha situación complicada no mar con ondas por riba dos 5 metros.

🌧️máis persistentes co avance do día. pic.twitter.com/NkGc1D6IkR