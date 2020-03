La pareja formada por Manuel Quintana y Lucrecia Cuadrado se dieron este sábado el sí quiero en su domicilio de la aldea fonsagradina de Cerdeira.

El coronavirus alteró por completo los planes que tenían para celebrar un día tan especial, pero decidieron seguir adelante en una ceremonia a la que únicamente asistieron ellos; el alcalde, que actuó de oficiante, y un par de testigos. Todos ellos, eso sí, provistos de mascarillas y guantes para evitar cualquier posible riesgo.

Lo excepcional de la situación hizo que el flamante marido, camionero de profesión, se encontrase este domingo ya cerca de Zaragoza, lo que truncó una luna de miel que, al igual que el banquete y los demás festejos previstos, la pareja pretenden recuperar en cuanto la situación actual se normalice.

"Tiñamos todo concertado dende fai meses, pero a situación que se provocou polo coronavirus fixo que en dous días todo se desbaratara", explica el novio. La ceremonia tenía previsto inicialmente celebrarse en el ayuntamiento, pero al final fue el alcalde el que decidió desplazarse al domicilio de los contrayentes. "Según están as cousas, era máis seguro que me movera eu só, que non facer vir aos noivos e aos testigos ata aquí", indicó.