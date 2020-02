Localizados varios petroglifos y dos mámoas en Navia

Patrimonio dos Ancares acaba de localizar varias rocas con petroglifos y dos mámoas en Navia. Ya informó de este hallazgo al servicio de Patrimonio de la Xunta, para que proceda a su catalogación y protección.

El presidente de la asociación, Xabier Moure, señaló este miércoles que el pasado sábado, cuando miembros del colectivo buscaban una tumba antropoide en A Pena do Home, a 865 metros de altitud —en el límite de las parroquias de Moia, Muñís y Rao—, descubrieron "catro grupos de coviñas" en afloramientos de pizarra. "As medidas desas coviñas oscila entre os tres e os sete centímetros de diámetro", precisó, y destacó que es la primera vez que documentan en la comarca petroglifos "nun sitio tan agreste". También resaltó que es el primer yacimiento de este tipo situado en su totalidad en el municipio —en 2016 hallaron otro en el límite con Cervantes—.

Si esa ubicación ya les llamó la atención, Moure dijo que les causó más sorpresa el hecho de encontrar en la misma zona una pequeña mámoa de 14 metros de diámetro y 1,5 de altura. En ese sentido, explicó que hasta ahora solo había constancia de esos enterramientos en la parte noroeste del municipio, lindando con el de A Fonsagrada.

"Pero non foi a única sorpresa, porque constatamos que todos os petróglifos foron gravados en penas situadas arredor do enterramento e, ademais, todas as gravuras están orientadas cara á posta do sol", añadió, lo que les lleva a pensar que mámoa y petroglifos formarían parte de un mismo espacio funerario.

En esa misma jornada, Patrimonio dos Ancares también localizó otra mámoa en Navia, a unos seis kilómetros de distancia en línea recta. Se sitúa en monte Valongo, a 1.140 metros de altitud, en el límite entre Moia y Rao. Moure indicó que tiene 15 metros de diámetro y uno de altura.