Kepa Junkera e o vento de volta á Fonsagrada

Pois si, disque na Fonsagrada o vento dá a volta. O xoves da semana pasada o vento trouxo de novo o que correspondía. E trouxo a Kepa Junquera. Conta o seu amigo Alberto Oliveros —que pon palabras onde as súas non chegan dende o ictus que sufriu en 2018— que, despois de saír do coma, dixo que, de volver viaxar, terían que vir a Galicia. E así foi. En canto puido facelo, os dous amigos chegaron a Fisterra. Disque Kepa sempre cumpre as súas promesas. E por iso mesmo onte estaba na Fonsagrada, para levar ao Museo Comarcal a pandeireta que prometera o ano pasado.

O músico de Bilbao xa estaba unido á comarca dende hai anos. Precisamente, nun dos temas do seu disco 'Galiza', do ano 2013, contou coa colaboración de Emilio do Pando, o mítico gaiteiro e tocador de trompa, e do seu sobriño, Daniel do Pando, quen impulsou, con Pedro Lamas, a homenaxe que se lle rendeu na última edición da Foliada da Fonsagrada, o ano pasado, onde se presentou un libro que recolle a súa traxectoria, 'Berpiztu', e se organizou un concerto en homenaxe presentado por Xurxo Souto.

"Talvez, para Kepa, o público máis querido sexa o galego", comenta Oliveros. E o camiño, neste caso, tamén é de ida e volta. O caso é que, para a Foliada, trouxera unha pandeireta co nome da Fonsagrada deseñado por un dos seus amigos, Rober Garay. Por suposto, encantou a máis dunha persoa, e sobre todo no museo, que Kepa e Alberto visitaron con moita emoción. "Naquel momento, Kepa dixo que volvería para traer unha pandeireta igual", comenta Esperanza Abelairas, do padroado da entidade, abraiada de que esa palabra que en moitos casos non volve, volvese. Así é Kepa.

A viaxe

O xoves pola mañá saíron a primeira hora dende Bilbao, para multiplicar o tempo e as horas do día, pois ao mediodía xa chegaban para comer no obradoiro de gaitas de Seivane, en Cecebre, onde tamén levaron algo prometido. Polo medio do camiño tamén se encontraron con Daniel do Pando, que non podía quedar na Fonsagrada. E, ás 18.00 horas, xa estaban no Museo Comarcal, nun acto de entrega desa pandeireta, que contou coa presenza do alcalde, Carlos López, o presidente do museo, Xoán Xosé Molina, e cunha participación especial do gaiteiro Modesto de Murias.

Así, o prometido foi celebrado. Aínda que a pandeireta non foi a mesma, non, porque a cabeza de Kepa non para, e porque Alberto tamén se deixa prender facilmente. Esta vez foi el, Oliveros, quen deu forma á pandeireta que xa quedará no museo, con cinco trompas ou arpas de boca que fan homenaxe ao instrumento planetario e tan característico destas terras onde o vento dá a volta.

E, tamén, co nome da Fonsagrada. "Para nós foi moi importante visitar o museo, quedamos moi contentos, e cun vínculo moi estreito", conta Oliveros, que lembra tamén eses días nos que "facía tanto frío" pero se chegaba ao hotel "con moita calor". Humana, claro. E tamén do cocido, do botelo, da torta da Fonsagrada. "Pretenderán que comamos todo isto, ou será escenografía?", recorda Alberto que dicían eses días.

Promesa cumprida, a pandeireta xa está no museo. Ten valor por si, e pola viaxe que trouxo consigo, de Bilbao á Fonsagrada, e da vida, dos afectos, do que resiste aos ventos, do que non dá a volta senón para continuar.