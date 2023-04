El Jueves Santo deja pequeñas retenciones en la A-6 en Pedrafita

La confluencia de las vacaciones de Semana Santa y de los desvíos vigentes desde el derrumbe del viaducto de O Castro originaban este jueves retenciones en Pedrafita do Cebreiro. El tráfico, aunque poco fluído, no llegó a detenerse y todo apunta a que no habrá más problemas para los conductores más allá de un ligero retraso, especialmente para aquellos que accedían a Galicia desde Madrid.

Retenciones en la A-6. EP

El viaducto de O Castro, a escasos kilómetros de Galicia, se derrumbó a principios de junio. Desde mediados de julio se habilitó un nuevo desvío que acortaba los tiempos al rebajar a 4,1 kilómetros el tramo que se debía de hacer por la N-6.