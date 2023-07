José Manuel Fernández: "O maior reto é amosarlle á xente que se pode vivir ben da gandaría"

Unha década leva José Manuel Fernández exercendo como secretario da Asociación de Gandeiros da Fonsagrada (Asgafon). Este gandeiro nado hai 33 anos no núcleo de Louteiro, na parroquia da Veiga de Logares, viviu en primeira persoa o crecemento da agrupación e todos os beneficios que trouxo para a economía do seu municipio grazas ao bo facer dos profesionais e socios que a compoñen.

Asgafon nace en 2009, como xorde a idea e cales eran os primeiros obxectivos?

Nace a raíz da necesidade de crear unha entidade de asesoramento, que empezaban a proliferar nese momento en Galicia. Un grupo de gandeiros da Fonsagrada decidiu organizarse e poñela a andar. Primeiramente, o seu fin era o de asesorar aos membros en temas de PAC ou en comprar produtos para abaratar a produción e os prezos.

Co paso do tempo, houbo unha grande evolución.

A asociación foi medrando grazas ao bo traballo dos técnicos que estiveron, unha xente espectacular. Notouse moito no progreso e na evolución das explotacións que hai na Fonsagrada. Incluso se incorporou moita xente nova. Agora mesmo somos arredor de 100 socios e socias.

Son un grande exemplo do que é a gandaría de montaña nun contorno de gran valor paisaxístico.

Si. A paisaxe é marabillosa e traballamos en base á mesma. Non é un sitio produtivo e debemos afrontar invernos moi duros, con moita neve. Hai que traballar, pasar frío, mollarse, pero os animais hai que atendelos. Isto é un problema, pero tamén ten as súas vantaxes. A neve axuda ao terreo e o gando non está mal nestas condicións. Normalmente, as vacas están fóra de abril a novembro. Cando os becerros teñen sete meses faise un destete, alimentámolos e, despois, van ao matadoiro.

Agora están levando a cabo algún novo proxecto?

Hai un ano abrimos unha tenda na Fonsagrada, onde vendemos pratos elaborados con produtos dos socios: carne e alimentos da horta. Estamos sorprendidos e felices co seu bo funcionamento.

Os problemas máis importantes son burocráticos. É unha bestialidade o que se nos vén enriba coa nova PAC

Pero non é a única iniciativa que pretenden sacar adiante.

Temos varias ideas. Buscamos seguir expandíndonos. En principio, pretendemos facer unha nave e unha sala de despezamento no futuro polígono da localidade.

Avogan pola calidade do produto para diferenciarse nun mundo cada vez máis industrializado. Como actúan para que isto sexa produtivo?

É complicado competir coas grandes industrias e cos grandes cebadeiros. Porén, buscamos esa calidade diferencial coa IXP Tenreira Galega ou pertencendo á Reserva de Terras de Burón. Aplicamos os consellos que nos dan os técnicos. Ultimamente estamos apostando pola gandaría ecolóxica, sendo dos concellos onde máis existe este modelo.

Compiten dende un ámbito local.

Si. Neste caso o importante é chegar ao consumidor para conciencialo ben: produto local e de calidade. Na Fonsagrada, polo momento, está indo moi ben. Factúranse moitos cartos e vai en aumento. Asgafon axudou a ver a gandaría doutra forma. Antes, o que non valía para outra cousa, quedaba na granxa, agora semella que se lle dá máis valor.

Cales son os principais retos e problemas que afrontan na actualidade?

Os máis importantes son burocráticos. É unha bestialidade o que se nos vén enriba coa nova PAC, dende a Administración póñennos moitas trabas. Ao final, abúrreste e non podes avanzar. Outro problema é o feito de ter un terreo en Rede Natura. Coas medidas que toman, van existir espazos protexidos que se van converter en abandono. É contraproducente, hai algo que non se está xestionando ben. Dificúltannos a produción.

Outro punto problemático será o cambio xeracional.

Estamos nunha zona onde, dentro de dez anos, vai haber moitas xubilacións. Hai relevo en algunhas gandarías, pero non en todas. Vaise reducir o número de explotacións, pero non tanto o número de cabezas de gando. O reto é amosarlle á xente que se pode vivir ben aquí. A mellor forma de fomentalo é ver que ao resto lle vai ben coa gandaría.

É unha profesión moi vocacional.

Exacto. Hai que meter moitas horas e, se non o fas por vocación, aburre.

E vostede ten traballo extra como secretario de Asgafon.

En realidade estamos todos ao pé do canón. Estou satisfeito por axudar e sacar todo para adiante. Os que teñen que levar as medallas son os gandeiros que comezaron coa iniciativa. Agardo estar o tempo que faga falta, pero hai xente nova que virá con outras ideas e máis motivados.