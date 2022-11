El Gobierno escuchó finalmente las plegarias de los transportistas y este martes anunciaba que da marcha atrás en su idea inicial para evitar el tramo afectado por el derrumbe del viaducto de Castro y para aliviar el tráfico por el núcleo de Pedrafita. De este modo, el desvío provisional para los que se dirigían a Madrid quedó cerrado desde este martes para los vehículos pesados, que ahora deberán continuar su viaje por el centro del pueblo o bien incorporarse a la N-120 y realizar su itinerario por O Barco de Valdeorras.

Esta última es la alternativa que se les presentó a finales del mes de septiembre a los profesionales del transporte, quienes rápidamente mostraron su rechazo a una variante que desde el Gobierno se trasladó como prácticamente obligatoria en caso de alerta por nevadas y que obligaba a realizar unos 60 kilómetros más. Sin embargo, desde el martes también se plantea como un desvío opcional.

"Aplaudimos esta decisión, que pode deberse á presión dos transportistas ou a que se deron conta de que tiñamos razón", afirma Diego Arias, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Río Miño (Aetram) que en la mañana del martes ya pasó por el centro de Pedrafita. Lo hacía a menudo. "Eu era dos que tamén saía en Noceda e seguía a vella Nacional, pasaba pola vila e logo me incorporaba á autovía", explica sobre una elección que hacían numerosos compañeros de profesión para evitar una curva y una pendiente del 12% casi imposibles de realizar por un vehículo pesado.

Para José Fernández, presidente de Tradime, se aplicó "o sentido común e a lóxica", aunque recuerda que esta es una solución que, si bien "viñamos reclamando desde o principio", es algo "temporal", por lo que pide "celeridade" para reabrir el viaducto gemelo.

Por su parte, los vehículos ligeros deberán seguir empleando ese desvío provisional que se toma tras pasar el túnel de Pedrafita. Hasta que nieve. En caso de alerta meteorológica, el ramal quedará cerrado a toda la circulación, por lo que los que se dirijan a la Meseta deberán pasar por el centro del pueblo.

"Está claro que vai haber atascos outra vez, entre a neve e as operacións saída e retorno, vai ser inevitable", augura Diego Arias, al tiempo que insiste en que esta opción "é a menos mala", por lo que "todos teremos que fastidiarnos un pouquiño", dice. A su vez, su homólogo en Tradime ve el lado positivo y expone que el paso de todos los vehículos por Pedrafita puede favorecer a que "a neve non calle na estrada e haxa menos accidentes", además de beneficiar a "bares, restaurantes ou gasolineiras", añade José Fernández.

UNA TRAVESÍA DIFERENTE. El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, fue siempre crítico con la decisión de cerrar el acceso al núcleo incluso para los residentes, que se veían obligados a entrar por el polémico desvío y volver hacia atrás, además de afear que no se le comunicara debidamente.

Así mismo, recuerda que la travesía de la localidad padece una serie de "fallos" que aún no han sido resueltos y lamenta que este invierno se vuelvan a repetir o, incluso, se agraven. "Hai fochancas que necesitan ser reparados canto antes, non podemos volver a estar con este problema cada dous días", asegura en relación a un proyecto que se realizó en la vía y que considera que no se remató como debía.

La Xunta: "El Mitma se ha visto obligado a rectificar"

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, afirmó que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se ha visto obligado a "rectificar" su planteamiento inicial sobre el tráfico de vehículos pesados a través del desvío provisional habilitado tras el derrumbe del viaducto de Castro, de modo que ahora “volvemos a tener en la travesía de Pedrafita todo el tráfico pesado”.

En declaraciones a los medios de comunicación, la conselleira dijo que el Ministerio se vio obligado "a rectificar" sobre la alternativa propuesta, porque quedó demostrado, tal y como vino avisando en las últimas semanas la Xunta de Galicia, que "no era una solución válida".

El desvío provisional alternativo habilitado en Pedrafita, por la elevada pendiente, no es una solución para el tránsito de vehículos pesados durante los meses de invierno, como tampoco lo es, dijo Ethel Vázquez, la alternativa de vialidad invernal por Valdeorras, porque supone un coste de 100 euros y una hora y cuarto más de viaje en cada desplazamiento.

Ahora, insistió, el Ministerio ha "rectificado" y, al menos, ese trazado alternativo por Valdeorras, rechazado desde el primer momento por el sector del transporte, es "una recomendación", no "una obligación".

El BNG considera "insuficientes" las explicaciones

El BNG considera "insuficientes" las explicaciones aportadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en relación con el derrumbamiento del viaducto de Castro, en el trazado de la A-6 –en Vega de Valcarce–, y exige "mayor detalle" por parte del Gobierno para que queden claras "las responsabilidades", tanto "políticas como empresariales" por lo sucedido.

En declaraciones a los medios de comunicación, la diputada del BNG por Lugo y viceportavoz del partido nacionalista en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, dijo que "alguien tendrá que explicar con mayor detalle cuáles son las razones para que un puente que tenía solo 20 años se encontrase en tan mal estado".

"No nos convencen las explicaciones", insistió, "no puede ser una carretera se venga abajo" y tampoco que por parte del Gobierno se pretenda "ventilar lo sucedido como si fuese una anécdota, porque no lo es".