Carreteras estudiará los cimientos y el hormigón del viaducto de Castro

Son varias las hipótesis que manejan los técnicos sobre las causas de los desplomes en el viaducto de Castro de la A-6, entre Galicia y León. En principio, desligan los problemas de corrosión del cableado de sujeción como motivo del derrumbe, si bien estos trabajos podrían desencadenar el movimiento de la estructura y su desplome.

El director general de Carreteras, Javier Herrero, subrayó este viernes que al caer el primer vano del viaducto "estaban impermeabilizando la parte superior de la plataforma y se produjo el giro del pilar, pero no sabemos sí este fue la causa del desplome, por algún movimiento que afectó a la rotula de anclaje, o si la columna giró tras la desestabilización del tablero", manifestó Herrero.

"Hay que analizar los cimientos y el estado del hormigón, que estaba testado y tenía la resistencia adecuada", agregó el responsable en la visita a la zona de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

La viga caída estaba reparada, pero pueden existir otras patologías. "Es una cosa anómala. Habíamos corregido la corrosión, y cambiado los cables, sin identificar dificultades ni en el pilar, ni en la plataforma», señaló Herrero.

La duración de la reparación dependerá en gran parte de si se pueden conservar o no los pilares no dañados de ambos viaductos.

En ese punto, la ministra constató que "todavía es pronto" para avanzar los plazos para la reapertura al tráfico del viaducto. "Lo que importa ahora es determinar las causas y buscar una solución", agregó, pero se comprometió a destinar todos los "recursos materiales y humanos necesarios" y a actuar con "rigor y transparencia".

La investigación sobre las causas del colapso están en suspenso hasta que pueda accederse a la zona ante el previsible derrumbe del tercer vano en los próximos días. "La estructura sufre movimientos y puede existir inestabilidad también en el terreno. No vamos a poner en peligro a ningún trabajador", recalcó Sánchez. "En ese pilar no puede entrar nadie porque puede caer. Si vemos que se estabiliza lo vamos a desmontar", afirmó el director general de Carreteras, Javier Herrero.

Raquel Sánchez recordó que el viaducto colapsado está cerrado al tráfico desde mediados de 2021, a raíz de unas inspecciones en las que se detectaron problemas de "impermeabilización y corrosión en los cables de pretensado que sujetan la estructura". Esos problemas obligaron a encargar la reparación de cables y vigas, con un presupuesto que aumentó de 11 a 25 millones de euros.

El Mitma encargó a "las mejores empresas" de ingeniería especializadas que concreten las causas de los derrumbes y si los problemas existentes afectan al puente contiguo al caído. "Hay que conocer el estado de los dos viaductos", manifestó Raquel Sánchez, quien subrayó que se actuará con "la mayor celeridad posible por el bien de los ciudadanos y los transportistas". El ministerio transmitirá a las administraciones autonómicas de Galicia y Castilla-León las conclusiones que se alcancen. "Vamos a actuar con transparencia con las instituciones y contrastar las soluciones", comentó.

Por último, Sánchez solicitó que se deje trabajar a los especialistas. "Lo más prudente es no generar alarma ni preocupación. Sometemos a nuestras infraestructuras a un riguroso sistema de inspecciones y trabajamos para recuperar lo antes posible la circulación", dijo.

ALTERNATIVAS. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó el desplome de un tramo del viaducto como "un problema de índole nacional" y le reclamó a la ministra que "sexa abordado coa máxima prioridade e co máximo nivel de atención".

Tras agradecer la presencia de Raquel Sánchez para inspeccionar la infraestructura, Rueda aprovechó el encuentro para explicarle el impacto del cierre de este tramo en la economía de la mitad norte de Galicia, cuyas empresas y puertos "quedan sin unha vía fundamental para o transporte de mercadorías", lo que "fai inviables algúns negocios".

El mandatario autonómico demandó "información fiable, completa e en tempo real sobre as causas e consecuencias desta catástrofe". Apuntó que la sociedad debe saber "canto antes" los motivos del colapso, los plazos para su reconstrucción y las alternativas que se les darán a las empresas que no pueden transportar sus materiales, como los transportes especiales, por el trayecto habilitado en la N-6. Reclamó el mismo nivel de dedicación "para solucionar o acontecido no tramo entre Galicia e o Bierzo que se tivese ocorrido noutro punto de España". La Xunta aboga por la creación de un grupo de trabajo para analizar la situación "e dispoñer dunha canle de comunicación fluída".

CARTA DEL BNG. Representantes del Bloque de municipios afectados por el corte de la autovía protagonizaron una concentración durante la visita de la ministra de Transportes. La vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, le entregó una carta en la que se recuerda que "a perda desta conexión fixo que os galegos se vexan na obriga de volver ao século pasado, forzados a percorrer estradas antigas".

Los nacionalistas recuerdan en la misiva que el aislamiento de Lugo se agrava "ao non contar cunha rede ferroviaria actual" y reclaman la modernización de las conexiones de Lugo "co resto de Galicia e co resto do Estado".