Investigado un vecino de Becerreá por tener caducada la ITV y llevar una pegatina falsa

La Guardia Civil ha procedido a investigar a un vecino de Becerreá por tener caducada la ITV de su furgoneta y llevar una pegatina falsificada sobre la vigencia de la misma.



Según ha informado el Instituto Armado, en el marco de un punto de verificación de alcohol y drogas a la altura del kilómetro 471 de la carretera N-VI (Madrid-A Coruña) agentes observaron una furgoneta que circulaba en dirección al punto de verificación, donde los guardias civiles pararon el vehículo para someter al conductor y único ocupante a las pruebas de alcohol y drogas.



Una vez identificado el conductor y titular del vehículo, un vecino de la localidad lucense de Becerreá de 52 años de edad, fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, en las que obtuvo resultado negativo.



No obstante, el estado de conservación de la furgoneta "levantó sospechas en los agentes que tras realizar comprobaciones pudieron saber que el vehículo tenía caducada la ITV desde el año 2019", han relatado las mismas fuentes, y no correspondía con la pegatina V-19 que portaba en el parabrisas delantero que indicaba una validez hasta 2020.



A la vista de los hechos procedieron a formular boletín de denuncia por infracción del artículo 10 del Reglamento General de Vehículos bajo el concepto 'No haberse sometido el vehículo reseñado a la inspección técnica periódica establecida reglamentariamente', la cual lleva aparejada una sanción de 200 euros, remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo.

Deberá ser presentado a Inspección Técnica de Vehículos en el plazo de 10 días y, de no ser presentado el vehículo, advierte la Benemérita, podría ser dado de baja de oficio por la administración.



Paralelamente, ha señalado el Instituto Armado, se le imputo en calidad de investigado como presunto autor de un delito de falsedad documental.