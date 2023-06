El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) actuará a la vez en los dos viaductos de la A-6 a su paso por Castro, en el término de Vega de Valcarce y a las puertas de Pedrafita do Cebreiro, una vez que se firme la declaración de emergencia también para el puente en sentido A Coruña, y no solo para el de sentido Madrid, tal y como se acordó el pasado 30 de diciembre. Este anuncio responde a las conclusiones que se extraen del informe encargado por la Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos, dependiente del Mitma, en el que se considera "necesario" reconstruir simultáneamente los dos viaductos y que se debería ampliar la declaración de emergencia.

El documento fue solicitado a principios de este mes y, ya el 8 de junio, un inspector visitó los trabajos. Una vez allí, recabó los datos en los que asienta un escrito presentado la pasada semana del que se extrae que "es totalmente necesario, técnicamente, simultanear la reconstrucción de ambas calzadas". Apuntala este extremo al constatar que "no es posible construir en una segunda fase la calzada derecha -la de sentido A Coruña- porque se afectaría a las cimentaciones de la calzada izquierda -en sentido Madrid-, construida con la emergencia inicialmente aprobada".

En esta línea, el experto que suscribe el informe se refiere a las "interferencias en los tráficos" que se producirían si todos los vehículos comenzasen a pasar, en ambas direcciones, por el viaducto izquierdo con el derecho aún sin rematar. "Daría lugar a una situación de grave peligro para la seguridad vial", esgrime, tanto "para los tráficos de la travesía de Pedrafita, en situaciones de desvíos por accidentes o incidentes", como para los "habituales en doble sentido de circulación sobre el nuevo viaducto".

Más gasto y más tiempo

Por otra parte, el informe apunta a gastos y plazos. Así, hace referencia a los sobrecostes que supondría llevar a cabo las obras por fases. No serían suficientes los más de 27 millones de euros en los que se valoraron, inicialmente, el desmontaje y reconstrucción de la calzada izquierda, la realización de desvíos y mejoras de la seguridad vial y los trabajos de investigación de las causas de los colapsos. Así, sería preciso incrementar la cuenta por la necesidad de garantizar "la permanencia de las cimentaciones ejecutadas para la calzada izquierda".

De esta manera, del informe se desprende el presupuesto que alcanzarían las obras propuestas para recuperar los dos viaductos: 69.581.618 euros. Y de la cuantía sin impuestos, 54.767.114 euros, el 88% se correspondería con la demolición y reconstrucción de los dos viaductos, es decir, unos 48 millones de euros. Cifras todas ellas que quedan muy lejos de los 27.167.621 que, según el escrito, costaría la reparación únicamente del puente izquierdo y en cuya factura no se contempla la protección de esa infraestructura mientras duren las obras de construcción de su gemela, a escasos metros y en una zona "de gran complejidad geotécnica y topográfica".

Con este cambio en el planeamiento inicial, ambos puentes podrían ponerse en servicio en 2024

En cuanto a plazos, poner de nuevo en pie el viaducto en sentido A Coruña a la vez que su vecino permitiría poner en servicio esta calzada "en junio de 2024", un año que se baraja desde el Mitma, tal y como trasladó este jueves el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco: ampliar la emergencia e iniciar la reconstrucción del segundo puente "cuanto antes", supondría "reducir en seis meses los plazos de ejecución y poner en servicio esta infraestructura en 2024".

Para el experto, "la modificación sustancial y ampliación de la declaración de emergencia está plenamente justificada", toda vez que las obras acordadas "son las indispensables", que se limitan "a remediar la situación de grave peligro sobrevenida".

El Mitma asegura que la emergencia para el viaducto en sentido A Coruña no se declaró antes al no haber "respaldo administrativo"

Este documento, al que ha tenido acceso este diario, tumba las premisas anteriormente proclamadas desde el Ejecutivo central.

Insistían en que los expertos aconsejaban que la reconstrucción se realizase en dos fases: primero erigir el viaducto en sentido Madrid, para luego abrirlo en ambas direcciones y así liberar de circulación el desvío habilitado, y, en una segunda intervención mediante licitación pública, reconstruir el de sentido A Coruña, el que sufrió los colapsos en 2022.

Ahora, el Gobierno recuerda que extender la emergencia al viaducto de A Coruña es algo en lo que "el ministerio lleva trabajando mucho tiempo" y que si no se declaró antes para ambos puentes es porque "no había respaldo administrativo". De hecho, añaden, "la inspección no recomendaba realizar la emergencia de las dos obras al no verlo necesario", pero con este nuevo informe se da un giro al planteamiento inicial y se podrán "aprovechar las sinergias entre las actuaciones".

El último siniestro en el desvío tuvo cerrada la N-6 durante horas

Los percances más graves en el desvío son tres, todos ocurridos a lo largo de esta primavera. A mayores, a un camión que circulaba por la travesía de Pedrafita se le hundió el techo del remolque y el tráfico tuvo que ser desviado por una pista local.

El siniestro más espectacular se produjo el 17 de marzo, cuando un tráiler quedó colgando de un talud de la N-6, a escasos metros de una vivienda habitada. No hubo heridos.

Sí resultaron heridas graves dos personas en el choque de un turismo contra un camión a la salida del túnel de Pedrafita. Ocurrió el 30 de marzo.

El 26 de mayo colisionaban dos camiones en la N-6, muy cerca del lugar del primer accidente. Las labores de retirada de uno de ellos duraron varias horas, lo que motivó largas colas.

Un año después del colapso, las obras vuelan en Castro

Un año después del colapso, los obras avanzan "intensamente", tal y como se desprende del informe.



▶ Octubre de 2021

Arrancan los trabajos de emergencia tras observar daños estructurales en la infraestructura.

▶ 7 de junio de 2022

Cae el vano 3 del puente en sentido A Coruña.

▶ 16 de junio de 2022

Se derrumba el vano 1 del mismo viaducto.

▶ 17 de septiembre de 2022

Abre el polémico desvío que motivó las quejas de los transportistas, por su más de 10% de pendiente.

▶ 15 de noviembre de 2022

Cinco meses después, el Mitma destapa las causas del colapso.

▶ 2 de febrero de 2023

El Mitma admite que hay que levantar dos puentes nuevos.

▶ Mayo de 2023

Arrancan las cimentaciones para reconstruir el viaducto izquierdo.

▶ 22 de junio de 2023

El ministerio acepta la ejecución simultánea de los dos puentes.