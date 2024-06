Inés López, médica en el Hula: "Tiña claro que ía regresar ao Cebreiro, foi volver atoparme"

"Acuruxar é cando os nenos chorabamos e recibiamos o abrazo abrigado da nai, algo moi noso; a min acurrucar non me di nada e acuruxar si". Inés López Fernández es vecina de Foxos, un pequeño lugar de O Cebreiro, y así, a base de recuerdos de infancia libre, explica qué significa el título de su primer poemario, Acuruxar, un libro "de vida e de recollida" porque en él hay tantas lecturas como veces se lea: "Cando escribes un poema deixa de ser teu", reconoce.

Inés reconoce que "en Urxencias hai que facer unha pausa tamén e hai que coidar sempre"

Inés es médica de Urgencias en el Hula y dentro de ese frenesí sabe cómo encontrar el paréntesis que da sosiego, del que siempre acaba bebiendo la creación literaria: "En Urxencias hai que facer unha pausa tamén, hai que acompañar cando se dá unha noticia que non se quere dar e hai que coidar sempre", dice ella, a quien la vida la llevó inevitablemente a cuidar, "e que hai máis de coidados que un médico?".

Médica en el Hula y amante de la antrología y las ciencias puras

Le gustaban las ciencias puras, pero no son nada "sen emoción, sen vida", por eso le tiran también la antropología y los versos.

"Pasaba doce días do ano nun tren de Santiago a Vigo e de Vigo a Santiago", recuerda Inés, quien trabajó durante 15 años en la ciudad olívica y residió los once últimos en la compostelana, hasta retornar a Lugo, a Pedrafita, en 2020.

"Tiña claro que ía regresar e foi como volver atoparme; aí dinme conta de que o que nos reconforta e reconcilia é moitas veces invisible e que para valorar tamén hai que botar de menos", reflexiona una poeta de nacimiento que no se sienta a escribir y, sin embargo, parte de sus poemas se escribieron en el asiento de un tren.

La obra incluye 41 poemas y cinco fotografías, una por estación y otra final que reflexiona que "ao final a vida non era tan difícil"

Algunos de esos versos forman parte de las 41 piezas que dan vida a un libro que habla de la estacionalidad, de la vida y de "darse conta de que ao final non era tan difícil", de ensalzar la sociedad como colectivo e invitar a "unha revolución social desde a xenerosidade", y de reivindicar "a linguaxe propia dos Ancares, co seu fachinelo, as súas cochorras, a súa embelga".

Hay también fotografías, una para cada estación y otra final, esa que reflexiona que al final la vida era fácil, en la que se ven las manos de la experiencia, de la abuela de Alicia García, "a miña comadre".

Cuenta Inés que fue su maestra Isabel de Baralla quien primero le acercó las letras y a ellas se enganchó con Colmillo blanco y El camino, el de Delibes, el que "todo rapaz debería ler".

El premio que le dio Manuel María

Luego, tras ganar un premio por las Letras Galegas de 1990, quedó fascinada: lo había recibido de Manuel María y no fue hasta más tarde cuando le dio la trascendía que merecía.

El empujón para dar forma a aquellos versos vino en 2021 a raíz de una baja y no sería hasta esta primavera cuando vería la luz en forma de libro a través de la editorial Medulia. "Vou tarde, que xa teño 40 anos", dice, sin saber que nunca es tarde cuando de crear mundos a través de las letras se trata.

Inés López estará acompañada en O Cebreiro por Francisco Castro y Sabela Vázquez

Acuruxar se presenta este viernes a las 20.00 horas en O Cebreiro, esa "torre de Babel" que Inés, desde su Foxos natal, vio crecer, hacerse su lugar, y qué lugar, en el mundo. Y el miércoles 26 lo llevará a O Vello Cárcere de Lugo, a las 19.30.

En la iglesia de Santa María, con el párroco Francisco Castro y la chelista lucense Sabela Vázquez, Inés leerá siete poemas, que no son más que el antídoto, dice, "para recuperar o sentido placenteiro da vida".