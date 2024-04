Controlado el incendio forestal en A Fonsagrada tras calcinar unas 65 hectáreas

Un incendio forestal declarado a las 22.32 horas de este miércoles en la parroquia de Pacios ha mantenido en alerta esta noche a los núcleos de Brañas, Pastoriza y Montouto, dentro del concello de A Fonsagrada. Según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural, la superficie afectada sería de unas 65 hectáreas, en la Serra do Muradal. En su extinción han trabajado un técnico, tres agentes, once brigadas, seis motobombas y un tractor. Pasadas las 9.30 horas de este jueves, el fuego ha quedado controlado.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de detectar el inicio de algún fuego.