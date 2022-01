El IES de Becerreá demanda en las ondas igualdad para alumnos rurales

La comunidad escolar de Becerreá, ante la supresión de la materia de Francés por parte de la Consellería de Educación, reivindica "a mesma calidade nos servizos para todos os centros" y se manifiesta "en contra do baleirado de oportunidades" para los núcleos rurales.

Alumnado, familias, profesorado y representantes del ámbito docente reclamaron un "bacharelato digno para Os Ancares" en un programa de radio grabado en el IES becerrense con el fin de explicar las repercusiones de la eliminación de la asignatura con el curso ya comenzado y a pesar de contar con una profesora para darla.

Educación exige que las optativas cuenten en los centros rurales con un mínimo de cinco estudiantes para impartirlas. Los participantes en el programa coincidieron en que esta decisión "límita a capacidade de decisión do alumnado, ao que se lle reducen as opcións de escolla e ao que se obriga a buscalas fóra".

En centros pequeños como el becerrense, con matrículas de catorce alumnos en algún curso, puede darse el caso de que solo cuatro alumnos escojan una optativa, en este caso Francés, y para estudiarla tendrían que abandonar el instituto de Becerreá.

Esta situación se agrava porque, para acceder a determinados estudios universitarios se necesita estudiar unas optativas determinadas y tener buena nota tanto en el Bachillerato como en las pruebas de Abau.

El programa de radio, realizado en colaboración con la ONG Agareso (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social), se emitirá en la emisora local de Becerreá en los próximos días. Fue conducido por Xoel Rodríguez Poy, antiguo alumno del instituto y estudiante de Periodismo en Santiago.

El director del instituto, Fernando Cerecedo, y la docente de Francés afectada por la supresión de la materia, María José Liñares, lamentaron que se niegue a los estudiantes "as oportunidades das que dispoñen en centros de secundaria urbanos»".

La decisión del departamento autonómico "é inexplicable", según Cerecedo, cuando el centro cuenta con profesora de Francés, que ahora hace guardias. "É como ter mimbres e non querer facer o cesto. Trátase dun recorte que non se traduce nun aforro inmediato, pero anticipa outros que poden producirse en vindeiros cursos".

Cerecedo asegura que esta media "prexudica claramente aos institutos rurais. A día de hoxe non se sabe que optativas ofreceremos o vindeiro curso". La normativa abre la posibilidad de continuar con la supresión de otras materias en el futuro, lo que obligará al alumnado a estudiarlas fuera.

Ambas circunstancias podría provocar que, en pocos años, deje de existir el bachillerato en Os Ancares, una de las comarcas más extensas de Galicia.

El de Becerreá es, además, el único centro de bachillerato entre Lugo y Villafranca del Bierzo, al que también acuden estudiantes de municipios de fuera de la comarca, como Baralla y Castroverde.

"Estas decisións afondan na desigualdade entre os alumnos rurais e os das cidades e acentúa o despoboamento, e pode supoñer un prexuízo económico para as familias, se os alumnos teñen que ir estudar a Lugo", comenta Fernando Cerecedo.

OTROS PARTICIPANTES. En el programa participaron también la presidenta de la Federación de Anpas de Lugo, Isabel Calvete; la profesora del CPI de Cervantes, Sabela Rodríguez; dos representantes del alumnado del centro, una antigua alumna y tres madres con hijos matriculados en el instituto y preocupadas al ver cómo la juventud se ve obligada a alejarse de su lugar de residencia para cumplir con sus expectativas.

La pancarta Por un Bacharelato digno nos Ancares. Non aos recortes educativos, colgada de la fachada del instituto, recuerda que la lucha iniciada en septiembre "acaba só de comezar e se estenderá ata que a voz do rural sexa escoitada e os dereitos do alumando sexan cumpridos", aseguraron los participantes en el programa.

Agareso: la asociación hizo desde julio talleres radiofónicos

La asociación Agareso culminó con el programa grabado en el instituto becerrense su proyecto de radio comunitaria en Os Ancares, que se inició en julio con un taller formativo en Cervantes y siguió en octubre en Becerreá con el fin de familiarizar a vecinos y estudiantes con este medio.



"Levamos os equipos de radio ao instituto para o programa, conducido por un alumno de Xornalismo que veu aos nosos obradoiros e que coñece ben a problemática do centro", comenta Lucía Rodríguez Peña, coordinadora de esta iniciativa que invita a la reflexión sobre los problemas sociales de las comunidades a través de las ondas.



Agareso desarrolla también otros proyectos radiofónicos enfocados al fomento de la igualdad y el cuidado del medio ambiente en otros lugares de Galicia.