O I Encontro da Montaña pon sobre a mesa a urxencia por fixar poboación

Unha xuntanza celebrada o pasado 17 de novembro no Piornedo na que os presentes achegaron experiencias "emblemáticas" de Negueira de Muñiz, O Courel e Degaña, en Asturias, puxo de manifesto a imperiosa necesidade por fixar poboación na alta montaña, unha das chaves que permitirá a consecución do obxectivo final: que este territorio, a súa cultura e o seu patrimonio sexan recoñecidos e haxa un futuro para eles.

O I Encontro da Montaña dos Ancares estivo impulsado pola Asociación Galega da Custodia do Territorio e contou co apoio económico da Deputación de Lugo a través das Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses. A xuntanza, na que houbo oco para coñecer experiencias vencelladas á gandaría extensiva ou ecolóxica, ao mel, á gastronomía ou ás guías da natureza, serviu para pór sobre a mesa os problemas inmediatos da zona. As conclusións danse a coñecer agora coincidindo co Día Internacional das Montañas.

as eivas. Case todos os problemas da zona, que se estende por tres comunidades -Galicia, Asturias e Castela e León- e que sofre deficiencias comúns como a falta de axudas "adaptadas ás nosas necesidades", a "ausencia de interlocutores que queiran defender estas montañas" ou as malas comunicacións, pasan por unha notoria "falta de xente", un despoboamento que se agrava polo "noso vitimismo e porque transmitimos unha visión negativa do noso". Ademais, subliñaron a necesidade de dar a coñecer en escolas ou en obradoiros de saberes "a nosa filosofía de vida, a cultura, a artesanía ou o folclore".

A escaseza de vivendas para mercar ou alugar, que se solventaría trasladando ás administracións a urxencia por crear un banco de vivendas -coa restauración de escolas abandonadas, a adquisición e reforma de edificacións anexas ás vivendas principais que os propietarios destas xa non usan ou o impulso de nova construción ata onde o permitan os plans de ordenación-, é outra das grandes debilidades detectadas na reunión, á que se suma a exclusión xeralizada destes territorios á hora de tomar decisións ou deseñar políticas "que nos afectan". "As administracións que teñen a responsabilidade non nos escoitan", denuncian desde a asociación.

Futuro. As solucións tamén saíron á palestra durante a xuntanza. Así, elaborouse unha folla de ruta que guiará as accións futuras por parte do propio grupo reunido. O primeiro, di a asociación, é deseñar un mapa que identifique a xente e as experiencias salientables do territorio, á vez que critican que "os mapas oficiais pasen a gris ao chegar ao límite das comunidades autónomas".

O segundo punto é delimitar os lugares de montaña encravados na serra, co fin de que os espazos de alto valor ambiental estean ben definidos e os seus veciños "reciban os beneficios polo seu mantemento". Por último, o colectivo aposta por "coñecernos mellor, que nos visitemos" e facer do feito de pertencer a tres comunidades "unha fortaleza" para facerse oír en foros comúns.