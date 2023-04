Hotel de premio nunhas cortes

A montaña da parroquia de Barbeitos, na Fonsagrada, mudou o seu rostro, e o traballo merece un premio. Así o considera o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), que seleccionou o proxecto de rehabilitación dunha antiga gandería en intensivo como espazo para aloxamentos turísticos para concorrer aos Premios Arquitectura que cada ano celebra o El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) e a firma COMPAC.

Alfonso Salgado e Francisco Xabier Liñares son os arquitectos encargados do proxecto, que leva por título Da gandería intensiva á extensiva. Un cebadeiro de gando que rexurde. Ovidio Méndez e Ana Belén López, matrimonio que xestiona o Mesón Catro Ventos, chamou ao estudo destes profesionais en Bertamiráns para complementar o restaurante cun aloxamento para viaxeiros nalgunha das parcelas próximas. O que non imaxinaba é que a chave puidese estar naquela construción de finais dos 70, abandonada coma tantas outras no país, e que para os promotores está vencellada cun manexo do gando que xa deixaron atrás. "Con todo, é precisamente iso o necesario, rehabilitar, transformar. Iso é a sostibilidade, buscar un novo uso para os espazos", comenta Alfonso Salgado.

Talvez sexa esta da Fonsagrada a primeira gandería rehabilitada como espazo hostaleiro en Galicia. O estudo Salgado e Liñares ten unha grande experiencia en cabanas deste tipo -as construídas por elas en Albeida, no Barbanza, levaron o Premio de Arquitectura de España no ano 2020-, pero nunca rehabilitaran unha edificación coma esta.

"Trátase de tipoloxías que funcionan moi ben", comenta Salgado, sobre esa estrutura de marcada horizontalidade que, con todo, deu espazo a dous pisos. É esa tipoloxía o único recordo da vella gandería. O resto, transformouse coas amplas cristaleiras cara ao val, a madeira do país que predomina en todo o conxunto, ou o teito de lousa. Cada un dos apartamentos, que lembran o interior dunha cabana, ten unha terraza, e cada terraza unha bañeira de hidromasaxe. Porén, o grande atractivo do lugar está fóra: o solpor que cada día se ve dende a altitude deste lugar da Fonsagrada.

Premio

O proxecto botou a andar durante a pandemia, e as obras comezaron a comezos do 2022 e se prolongaron durante todo ese ano. Agora, as Olladas de Barbeitos, que é o nome que os xerentes deron ao establecemento, concorre a este galardón canda a outras dez propostas en Galicia. No conxunto do Estado son un total de 177. O xurado elixirá ás finalistas e gañadoras, que se anunciarán nunha gala o día 22 de xuño.