Un home falece tras precipitarse ao baleiro nun centro asistencial da Fonsagrada

Un home faleceu o martes pola mañá despois de precipitarse ao baleiro cando se atopaba nun centro asistencial situado no termo municipal da Fonsagrada.

A central de emerxencias do 112 Galicia tivo constancia do acontecido e ata o lugar desprazou unha patrulla da Garda Civil, ademais de persoal médico da zona, que comprobou o estado da vítima e confirmou o seu falecemento. Porén, e aínda que o helicóptero medicalizado con base en Ourense foi mobilizado por Urxencias Sanitarias nun primeiro momento, para trasladar no menor tempo posible esta persoa a un centro hospitalario, finalmente non foi precisa a súa intervención, polo que regresou á súa base.

O suceso ocorreu arredor das 11.30 horas e aínda que se investigan as causas do ocorrido, as primeiras hipóteses indican que se trataría dunha acción voluntaria.