"Mi hermana decidió escapar de Kiev para cruzar la frontera y estar a salvo"

La guerra de Ucrania no solo trae en vilo a los ciudadanos de este país asentados en Galicia. También algunos de los rusos que eligieron como segundo hogar la comunidad gallega siguen con angustia todas las noticias que llegan de esta guerra dado que allí tienen amigos o, incluso, familiares que están pasando por momentos difíciles tras la invasión ordenada por Vladimir Putin el pasado jueves de madrugada.

En ese caso está Pavel Yakushev. Un artista y maestro de la forja nacido en la periferia de Moscú que, desde hace un par de años, rehizo su vida en A Montaña lucense. Pavel tenía una hermana en Kiev, que fue una de los miles de habitantes de esa ciudad que estos días huyeron de la guerra, y todavía tiene allí varios familiares que, de momento, no pueden abandonar el país por ser hombres y, por lo tanto, pueden tener que ir a la guerra.

"La situación en Kiev es muy peligrosa ahora mismo. Mi hermana dejó su casa y decidió huir y cruzar la frontera para ponerse a salvo. Sin embargo, allí quedan todavía mi tío y varios primos que, por ser hombres y tener entre 18 y 60 años, no pueden salir del país ya que pueden ser llamados a filas", indica Pavel en inglés, dado que el español todavía no lo domina lo suficiente.

Por otra parte, la madre de Pavel logró también volar a España, días antes del conflicto, y ahora está a salvo en el país. Otro familiar cercano hizo lo mismo pero en dirección a Estados Unidos.

A este ciudadano ruso, que se siente ya un vecino más de A Montaña lucense, todavía le cuesta hablar de cuestiones políticas relacionadas con su país por el temor a posibles represalias del régimen de Putin con sus amigos y familia en su zona de origen. Sin embargo, confiesa que la invasión de Ucrania por parte de tropas rusas le resulta "muy dolorosa y algo horrible" que nunca llegó a imaginarse que podría pasar. Pavel no se atreve a aventurar las repercusiones que tendrá este conflicto tanto en Ucrania como en el resto de Europa.

"No sé lo que pasará pero espero que todo se solucione aunque el conflicto podría también extenderse a otros países", opina.

Este artista ruso encontró la felicidad en A Montaña lucense, comarca que describe como "un lugar muy constructivo" en el que, según cuenta, encontró "unas condiciones muy diferentes y un lugar muy bonito" para desarrollarse como artista.

Por ese motivo, Pavel Yakushev no echó de menos para nada su tierra desde que encontró su hogar en Galicia. Y por ello no piensa regresar a su país. "Espero quedarme aquí por un tiempo largo y, de momento, no está en mis planes, para nada, volver a Rusia. Quizás nunca regrese. Aquí se vive muy bien", recalca.