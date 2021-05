El vecino de Navia de Suarna desaparecido el pasado 30 de abril fue localizado este martes sin vida, según informó la central del 112. La Guardia Civil investiga lo ocurrido.

El hallazgo, confirmado por el instituto armado pasadas las 11.30 horas tras dos semanas de búsqueda infructuosa, llevó a movilizar también al GES de Becerreá y a Protección Civil de Lourenzá, Pol y A Fonsagrada. El alcalde de Navia de Suarna, José Fernández, ha confirmado que el cuerpo del hombre ha sido hallado "a un kilómetro de su casa, en un sitio bastante escondido, donde hay bastantes árboles". Los indicios apuntan a un suicidio.

#AXEGAInforma que foi atopado o corpo sen vida do varón desaparecido en #NaviaDeSuarna a principios de maio. Nestes momentos, interveñen #GESBecerreá e Protección Civil de Lourenzá, Pol e A Fonsagrada. Os axentes da @guardiacivil tratan de aclarar as circunstancias do suceso. pic.twitter.com/MWgq0ZZWQt