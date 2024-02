Dos guardias de Becerreá reciben una condecoración por evitar un suicidio

Dos agentes de la Guardia Civil destinados en el puesto de Becerreá, Javier Abel Rodríguez y Vicente Rodríguez Doval, recibieron recientemente la medalla de bronce al Mérito de la Protección Civil, con distintivo blanco, por su heroica actuación, al evitar el suicidio de un hombre en el puente de Cruzul. Y no es la primera vez que se enfrentan a ese difícil escenario: "Non sei se polo clima, pola soidade, pola dispersión... Pero aquí na Montaña a ratio de suicidios coa poboación que hai é elevadísima", sostiene Vicente Rodríguez, que no solo es agente en Becerreá, sino que también es vecino del municipio, mientras que Javier es guntinés.

Ambos recuerdan el momento que les valió el reconocimiento por parte de la Delegación del Gobierno, ocurrido hace algo más de un año. Eran cerca de las 8.30 horas cuando los dos se encontraban de patrulla y se dirigían hacia As Nogais cuando, al pasar por el puente de Cruzul de la Nacional 6, detectaron que pegado a la barandilla había un coche estacionado y, en ese mismo punto, un hombre dispuesto a quitarse la vida precipitándose desde lo alto del viaducto.

"A sorte foi que nin nos viu nin nos escoitou chegar, dado o nivel de excitación que tiña", recuerda Vicente, por eso "xa nos tiramos do coche, botámoslle a man e, por sorte, aínda que el se impulsou cara a adiante, tiñámolo ben agarrado". Lo siguiente fue sacarlo lo más rápido posible de la zona y tratar de calmarlo mientras no llegaban los servicios sanitarios.

"Primeiro forcexamos e logo estivemos 20 minutos falándolle e intentando distraelo, pero non foi posible", cuentan los dos guardias civiles, por lo que a la llegada de la ambulancia fue necesario suministrarle un medicamento y, desde allí, fue trasladado al hospital Lucus Augusti de Lugo.

Tanto Javier como Vicente reconocen el "efecto chamada" que el puente de Cruzul hace sobre las personas con ideas suicidas. De hecho, con este, ambos han impedido ya tres suicidios en ese mismo escenario -los otros dos se movilizaron gracias a avisos de particulares-, pero la trágica cifra de fallecidos es mucho mayor: Vicente lleva 28 años destinado en Becerreá y son nueve las personas que se quitaron la vida estando él de servicio por la zona, mientras que Javier llegó en 2015 al puesto y habla de cinco finados.

Y es que, reconocen, ya son muchos los que al menor indicio de que se trata de una tentativa autolesiva, levantan el teléfono para alertar sobre ello. "Moitos chaman á Garda Civil, pero o mellor é poñerse en contacto co 112, porque nós o único que podemos facer cunha persoa que ten a intención de quitarse a vida é falar, pero os servizos médicos teñen pautas para actuar", detallan. Aún así, los dos indican que lo fundamental en tal situación es "levar esa persoa lonxe do lugar onde estaba, incluso antes de que chegue o persoal sanitario, e despois falarlle e tratar de quitarlle a idea".

Asimismo, el Ministerio de Sanidad mantiene activa la línea 024 de atención a conductas suicidas, que es confidencial y presta servicio las 24 horas del día.