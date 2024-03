Guardianes de la nieve: así es el trabajo de decenas de personas en A Montaña

Aunque este año se ha resistido, la nieve cubre por fin las cimas lucenses, atrayendo consigo a cientos de visitantes ávidos de paisajes que se vuelven todavía más espectaculares cuando se tiñen de blanco. Pero la montaña también entraña riesgos y para prevenirlos y ayudar, en caso de que se produzca algún incidente, está la labor de decenas de personas, muchas de ellas voluntarias, que siempre están ahí cuando se necesita una mano amiga.

El municipio de Cervantes ha hecho de este turismo invernal uno de sus principales reclamos. Los hoteles de la zona suelen tener colgado todos los fines de semana del invierno el cartel de lleno. Entre los foráneos la gastronomía ya no es el único atractivo, sino que cada vez son más los que acuden a disfrutar de rutas de senderismo o a practicar montañismo.

El problema de estas actividades es que entrañan ciertos riesgos, que se acentúan cuando no se utiliza el equipamiento adecuado o si la climatología no ayuda.

Hace escasamente dos semanas fue necesario rescatar en Cervantes a un grupo de diez personas al que la noche sorprendió en medio de la ruta. "Neste caso o problema non foi que cometesen unha grande imprudencia, senón que simplemente non souberon medir as súas forzas, xa que andar sobre a neve cansa moito máis, polo que non lograron completar o roteiro antes de que anoitecese", cuenta Miguel González, concejal de Emerxencias de Cervantes y voluntario de Protección Civil.

La operación de rescate obligó a activar un amplio operativo, en el que participaron medios materiales y humanos de la Guardia Civil, Protección Civil y vecinos que se prestaron voluntariamente a ayudar, "porque se algo destaca na montaña é a solidariedade da súa veciñanza", subraya Miguel.

Rescate en cervantes. EP

Llegar hasta el grupo no fue, en todo caso, una tarea fácil porque fueron necesarias varias horas de desplazamiento por tortuosas carreteras cubiertas de nieve y con profundos precipicios a los márgenes. "A sorte para eles foi que lles tocou unha noite de relativo bo tempo, porque se chega a facer máis frío ou nevar, o único que poderiamos facer sería tentar guialos ata algún refuxio próximo".

Sin miedo pero con mucho respeto

Miguel González asegura que entre los visitantes que acuden a la montaña en invierno se pueden diferenciar dos grandes grupos: "Por unha banda, os que veñen moi preparados e saben moi ben o que queren facer e, por outro, aqueles que apenas teñen experiencia, que simplemente buscan facer un roteiro ou gozar da paisaxe". Para unos y otros, el consejo de Miguel es el mismo: "Á montaña non hai que terlle medo, pero tampouco hai que subestimala".

Y es que este voluntario de Protección Civil sabe que la experiencia en la montaña tampoco es un valor seguro, porque cualquier cambio brusco de la climatología, una torcedura de tobillo o cualquier otra pequeña lesión, "pode ser suficiente para que a persoa non poida continuar coa súa actividade e sexa necesario montar un operativo de rescate".

NO SOLO VISITANTES. Pero la labor de estos auténticos guardianes de la montaña no se ciñe únicamente a lo que tiene que ver con los visitantes, sino que también resulta fundamental para llevar ayuda a los propios vecinos de la zona. Una población aquejada por la dispersión y la elevada tasa de envejecimiento.

Quizá sean esas acciones menos mediáticas las más humanas, pero también las más arriesgadas. Como aquella de 2018, "na que en medio dunha gran nevada que caeu en outubro, fomos buscar unha bombona de osíxeno para un veciño con problemas de pulmón. Saímos con ela de Becerreá ás nove e media da mañá, pero había tal cantidade de neve que non chegamos a Piornedo ata as cinco da tarde. Foron case oito horas de camiño, para un roteiro que normalmente apenas leva hora e media", concluye.