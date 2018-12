Los vecinos de Baralla están de enhorabuena, pues ya cuentan con su primer Punto de Atención á Infancia (PAI). El esperado centro infantil abrió sus puertas hace algunas semanas y ya acoge a ocho pequeños que son atendidos por dos monitoras.

Las instalaciones, que se emplazan en la antigua Casa do Médico, tienen capacidad para una veintena de pequeños de entre cero y tres años de edad.

El regidor local, el popular Manuel González Capón, celebró la inauguración de esta infraestructura "que incorpora un novo servicio á nosa localidade", dijo. Y es que los vecinos llevaban años esperando a que esta guardería, cuyas obras estaban finalizadas desde hace más de un lustro, abriese sus puertas.

La gestión del centro fue una de las principales trabas para su puesta en marcha. En un primer momento el gobierno local barajó adherirlo a la red A Galiña Azul de la Xunta de Galicia, pero finalmente se optó por una gestión municipal para agilizar los trámites. En su momento el dirigente local destacó el esfuerzo económico que tendrá que asumir el Concello para poder contar con este nuevo servicio en la localidad.

"Decidimos xestionar nós mesmos a gardería para axilizar os trámites de apertura. Levamos varios anos intentando abrila pero por diversos motivos non puido ser. Sen embargo, agora co esforzo do goberno local e unha subvención da Xunta de Galicia fíxose realidade", remarcó el alcalde, quien indicó que ahora los vecinos no tendrán que llevar a sus niños a escuelas infantiles de municipios limítrofes. "Trátase dun servizo moi agardado por todos e éncheme de orgullo que por fin o lográsemos inaugurar", destacó.

"PALABRA CUMPRIDA". La apertura del PAI de Baralla generó confrontación entre el gobierno local y la oposición, que reclamaba desde hace tiempo la puesta en marcha del centro. Tanto el BNG como el PSOE se interesaron en las sesiones plenarias por el avance de los trámites para su apertura. El alcalde anunció a principios de este año que en el mes de septiembre entraría en funcionamiento y recordó que, pese al retraso causado por el procedimiento de selección de personal iniciado en junio, "cumprín a palabra dada".

González Capón indicó que espera que se sumen nuevos niños a la guardería municipal y animó a los progenitores de Baralla a anotar a sus pequeños. Resaltó además que el nuevo centro "enche de alegría á vila" y recalcó la apuesta del gobierno local por incentivar la natalidad con acciones como esta. El regidor también añadió que la gente le ha expresado su satisfacción por esta apertura.