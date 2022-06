El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, manifestó que se está trabajando para abrir "lo antes posible" el viaducto dirección Madrid de la A-6, cerrado al tráfico tras el derrumbe del que estaba en obras, paralelo a este, entre la localidad leonesa de Castro y el municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro.

En rueda de prensa, tras la reunión de la comisión autonómica de tráfico, en la que, junto a representantes de la Xunta, se abordó esta cuestión, Miñones trasladó su confianza en que este verano se pueda reabrir al tráfico el viaducto en dirección a Madrid que, aunque no se vio afectado por el derrumbe, se cerró para revisar su estado. De este modo, los dos carriles de este puente se utilizarían para circular en ambos sentidos y evitar así el desvío de diez kilómetros por la N-6 y atravesar la localidad de Pedrafita.

Sobre las causas que motivaron el desplome del otro viaducto, el delegado del Gobierno insistió en no hacer "hipótesis", sino hablar de "realidades". "Hay que analizar bien lo ocurrido para saber qué hacer y poder hablar de plazos", dijo sobre los trabajos que se deberán acometer.

Una imagen de la contrucción del viaducto, hace 20 años. FOMENTO

Así, explicó que desde el Ministerio de Transportes se está "trabajando" en la planificación de las actuaciones necesarias a realizar y que esperan, añadió, tener en "unos días". "Las causas es un proceso más complejo, no hay precedente", insistió sobre los motivos del derrumbe.

Y es que Miñones afirmó que "la corrosión" en unos cables detectada en el viaducto y que motivó el cierre para su reparación ya estaba arreglado. "Ahí no se detecta el problema, tampoco se detectan grietas", señala sobre el que registró el derrumbe.

Por otra parte, apunta que la "prioridad" es la seguridad y que se han pedido estudios geofísicos y también informes a "reputados expertos" para analizar las causas. Además, en cuanto al viaducto cerrado como medida de precaución, hasta su revisión, precisó que se comprobará que "todo está correcto" antes de decidir su reapertura.

Por su parte, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reclamó un grupo de trabajo con participación de la Xunta, los ayuntamientos, el ministerio y el sector logístico y empresarial. "Hay que ver qué canal establecemos de contacto", replicó Miñones a esta petición.

Vista aérea de la construcción del viaducto, hace 20 años. FOMENTO

En relación a esta cuestión, la conselleira demandó "información veraz y certezas" sobre las causas del colapso para evitar "especulaciones del colapso para evitar "especulaciones". Así, Ethel Vázquez solicitó explicaciones sobre si la tipología del viaducto influyó en las causas del accidente y si "el resto de la A-6" tiene también las mismas características, así como las actuaciones previstas en relación al tráfico del transporte especial ante las obras también en la AP-9.

PRESIÓN DESDE LEÓN. El Gobierno no escatimará recursos en la reconstrucción del viaducto derrumbado en la A-6, dijo el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán (PSOE), en una visita ayer a los municipios afectados por el derrumbe del viaducto, que incide en las comunicaciones entre la comarca leonesa del Bierzo y Galicia por la A-6.

Morán reiteró que el Gobierno le ha hecho saber que pondrá el dinero que sea necesario para solucionar cuanto antes los problemas en esta estructura que afecta a los municipios leoneses de Villafranca del Bierzo, Trabadelo y Vega de Valcarce. Sostuvo que se ha trabajado "con responsabilidad" y no para la foto ante ese derrumbe, como a su juicio han hecho otros como el BNG o Coalición por el Bierzo, que criticaron que la ministra de Transportes no hubiera visitado la zona. Morán valora la posibilidad de destinar ayudas a empresas afectadas por el corte de tráfico, que tienen que dilatar sus viajes, pero asegura que no se ha presentado ninguna reclamación sobre ello. "Es una de las comunicaciones más importantes para la provincia", por lo que la implicación con sus soluciones es prioritaria, destacó.

Aspecto que presentaba el viaducto, en su fase de construcción. FOMENTO

Por su parte, la junta directiva de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) considera "muy grave y preocupante" la situación derivada del derrumbe y reclama "información" y "transparencia" a las administraciones sobre lo ocurrido y las actuaciones futuras que acometerán en este tramo. "Lo más grave es la incertidumbre", señalaron desde la federación.

Cobra fuerza un movimiento del terreno

La manera en la que se desplomó el viaducto (por el centro del vano) hace pensar que el detonante pudo haber sido uno de los pilares y, por tanto, se sospecha que la causa sería algún movimiento en el suelo, que además está en una zona de cierta actividad sísmica.



El óxido de los cables

Es la otra posibilidad, pero que estuviese recién reparado la hace menos probable. El sistema de fabricación, con dovelas prefabricadas y cables tensores exteriores, no se usa desde hace años y es inadecuado para climas extremos. Los cables están mal aislados y ahora necesitan reparación.



Demasiados millones

Prueba de esa falta de idoneidad del puente de Castro es que se destinaron 11 millones a su arreglo y después hubo que sumar 14 más. La reparación es costosa y difícil.



Difícil solución

Ya la obra de reparación resultaba compleja (trabajo en altura, arreglo por dentro de las dovelas y sin saber qué cables están oxidados), pero la reconstrucción aún se presume más difícil. La zona es de complicado acceso y es diferente hacer un puente nuevo, con toda la estructura a la vez, que arreglar un colapso.



528 metros de longitud

El viaducto hacia A Coruña tiene esa medida (13 vanos de 45 metros), y su gemelo, solo 315 (10 vanos) y la altura máxima es de 47 metros. Se montó vano a vano, con piezas prefabricadas, y no con hormigonado en obra.