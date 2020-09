Os veciños da Fonsagrada, sobre todo os máis pequenos, gozaron este sábado da aparición por sorpresa, un ano máis e pese á pandemia, dos xigantes e cabezudos.

Estes populares personaxes luciron máscaras durante o seu paseo polas principais rúas da vila, como chiscadela ás necesarias medidas de protección para manter alonxado o coronavirus.

A comisión encargada de organizar as patronais promoveu este desfile co obxectivo de manter vivo o espírito das festas, que deberían terse celebrado esta semana pero que tiveron que ser canceladas pola emerxencia sanitaria, ao igual que ocorreu con outras citas habituais nestas datas como as feiras vacuna e ecuestre.