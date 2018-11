Ganaderos de una SAT de Navia, en pie de guerra por los continuos ataques del lobo

Ganaderos de la SAT A Capilla, del núcleo de Vilaverde, en Navia de Suarna, denuncian los importantes perjuicios que les están causando los continuos ataques del lobo a su ganado. Aseguran que en los últimos meses este animal les ha matado a más de una veintena de reses, lo que implica cuantiosas pérdidas.

Los afectados de esta sociedad, que cuenta con más de 180 vacas y decenas de terneros en régimen extensivo, se muestran desesperados y aseguran que cada vez los ataques son más constantes. "Desde o mes de setembro vimos sufrindo varias perdas por semana, algo que se está volvendo insostible", asegura una de las siete socias, quien recuerda que el último ataque se produjo este mismo martes. "Nesta ocasión matounos dous xatos de apenas 15 días de vida", indica.

Los vecinos remarcan que "las pérdidas son cuantiosas", pues precisan que no solo se enfrentan al perjuicio económico que conlleva la muerte del ganado. "Cando os lobos atacan as reses póñense moi nerviosas e están estresadas durante varios días o que dificulta o comportamento normal dos animais. No caso de que mate a un xato de escasos días a nai enfróntase a problemas de mamitis, porque toda a leite queda na ubre, aparte de que durante varios días está buscándoo de xeito desesperada", explica la mujer.

Los vecinos alertan además de que en los últimos meses los lobos han aumentado y se han acercado "peligrosamente" a la gente. "Fai un días vin un a plena luz do día preto das vivendas, berreille para que se fose e nin se inmutou. Nos meus 51 anos non recordo vivir unha situación similar", dice.

QUEJAS. Los responsables de la SAT reclaman más apoyo por parte de las administraciones y critican la forma en que se gestionan los partes por ataques. "Os cartos que dan por cada res son ínfimos e outro dos problemas é que cando chamas para decir que o lobo che matou a un animal tardan moito tempo en vir a supervisalo. Nós non podemos estar de garda todo o día e se te descoidas volve o lobo e lévao", indican.

Por ello reclaman batidas para alejar a los animales de la aldea y medidas efectivas para terminar con esta problemática que está ahogando sus economías.