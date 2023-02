Galicia y Castilla y León urgen a abordar la reconstrucción simultánea de los viaductos de la A-6

Los gobiernos autonómicos de Galicia y Castilla y León le han solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la convocatoria de una reunión para abordar los plazos y la programación para la reconstrucción de los viaductos de O Castro, que se derrumbaron en el término leonés de Vega de Valcarce, en el trazado de la Autovía del Noroeste (A-6).

El director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y el director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León acaban de remitirle al director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Juan Pedro Fernández, una carta para solicitarle un encuentro técnico con ambas comunidades.

En esa misiva, informa la Consellería de Infraestruturas mediante un comunicado, se insta al Ministerio de Transportes a abordar la reconstrucción simultánea de ambos viaductos en la A-6, al considerar ambos gobiernos que es posible, porque son "infraestructuras independientes".

Tanto Galicia como Castilla y León consideran "evidente" que ambos viaductos tienen que ser reconstruidos, así como que "ambos casos están justificado el procedimiento de contratación de emergencia", por lo que estiman que no hay razón para no trabajar en ambos a la vez. Ambas comunidades inciden, además, en la necesidad de conocer los informes de las inspecciones especiales en los viaductos para determinar las causas del colapso, pues el Mitma no remitió aún esa documentación a los gobiernos autonómicos, pese la que fue solicitada en la reunión de noviembre.

"En la reunión celebrada el 15 de noviembre, la Xunta le solicitó al Gobierno los informes de las inspecciones especiales para determinar las causas del colapso del viaducto del Castro, pero a día de hoy no se ha recibido esta documentación, fundamental para la toma de decisiones en una situación como la acontecida", precisa Infraestruturas.

"Galicia y Castilla y León demandan del Ministerio de Transportes que detalle también los plazos y previsiones sobre la reconstrucción de los viaductos. En octubre, el Gobierno indicó que en verano de 2023 estarían concluidas las obras en el viaducto sentido Madrid, pero 7 meses después del colapso, solo han sido demolidos el vano intermedio y dos pilas, en el viaducto sentido Galicia, por lo que el plazo dado se estima de difícil cumplimiento", añade la Consellería.

Además, y en previsión de que en el período de vialidad invernal 2023-2024 no esté restablecido aún el tráfico en la A-6, la Xunta también propone que se valore de nuevo la conexión de la N-VI con la autovía en Pedrafita, tal como demandó en todas las reuniones mantenidas hasta ahora.

Por último, tanto la Xunta como la Junta de Castilla y León solicitan conocer las inspecciones o trabajos de reparación que se puedan estar llevando a cabo en viaductos de similar tipología al que colapsó en Vega de Valcárcel, como pueden ser los del Manzanal, en la propia autovía A-6, o los de la Valenzá y Barbadás, en la autovía A-52.

La Xunta recuerda que, a día de hoy, la A-6 está cortada, pero también el acceso a Galicia desde la meseta por la A-52 tiene una calzada cortada desde hace más de un año en los tramos entre los túneles de La Canda y O Padornelo.