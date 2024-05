O futuro dos soutos da Fonsagrada

A Fonsagrada ten, máis ou menos, unhas 2.000 hectáreas de souto. Porén, para medir o que significa ese territorio hai que falar doutras cousas. De varear a castaña para os porcos, ou de apañala para a casa. Da pericia de Manuel de Candelos, o gran enxertador destas terras. Do cartaz que Orestes Pereira fixera da Festa da Castaña en 1988, tan ao seu xeito. Da teima por quitarlles a tinta. Das sete vidas do castiñeiro. E mesmo do Museo Comarcal da Fonsagrada.

De feito, unha das primeiras actividades que fixo este museo etnográfico, que cumpre neste 2024 corenta anos, foi unha exposición sobre os soutos. Tantos aneis despois, tanto tempo medrado, volve o vindeiro venres día 10 adicar unha mostra a estes ecosistemas na Fonsagrada, para repasar a súa historia e facer pensar no seu porvir, segundo explica Juanjo Molina, presidente do padroado da entidade. Porén, como a sala de exposicións deste museo recolle aínda a mostra sobre a sauna castrexa de Castañoso, a dos soutos da Fonsagrada será na casa da cultura dos Chaos, onde se inaugurará ás 12.00 horas.

Os soutos máis senlleiros da Fonsagrada son o de Airixín, o do monte de Abilleira, o de Allonca e Allonqueira, o de Castañoso e Teixeira, o de Vilalba e Liñares de Vilafurada e o de Gaiol. Algúns deles achéganse ás 300 hectáreas. Porén, de novo, mellor falan delas as súas marcas, coas que cada familia marcaba a propiedade en cada árbore, con liñas e tallas que as distinguían no chan comunal das do veciño. Ou os restos das corripas, onde se almacenaban durante varios meses. Ou das variedades, algunhas mellores para comer e outras para a madeira, feitas por un traballo tamén lento de selección. Ou dos ouriolos que cantan nas pólas máis altas.

CASTAÑOS. EP

Todas estas formas de relación fan que para medir o souto sexa preciso falar do territorio, da comunidade, da economía e da natureza. Dende o Museo Comarcal chaman, tamén, a pensar no futuro, no futuro que se quere para estes lugares que, sen demoucar e limpar, están perdendo a calidade da castaña, e que levan moitos anos sen ser produtivos. Por iso, na inauguración da mostra, que conta coa colaboración do Concello e da Asociación de Gandeiros da Fonsagrada con financiamento da Xunta, presentarase o proxecto estatal Montes Vivos e contarase coa participación de iniciativas que están traballando para que os soutos, máis alá dun atractivo para visitantes, sexan tamén produtivos para a comunidade.