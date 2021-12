Un fuego muestra el riesgo de que A Montaña se quede sin emergencias

El tiempo de respuesta es vital en las emergencias. Esa es la razón que argumentan desde el Grupo de Emergencias Supramunicipal de Becerreá para demandar medidas que eviten su supresión, que convertiría su área de actuación en A Montaña en una zona de sombra. Así se demostró en la noche del jueves, cuando la intervención del GES abortó una auténtica tragedia al controlar en pocos minutos el fuego detectado en la buhardilla de un edificio e impedir que alcanzase un depósito de gasóleo situado en la misma azotea.

Los bomberos de Sarria llegaron a los 40 minutos del aviso, el tiempo que les llevó desplazarse desde su parque, cuando la situación ya estaba controlada. Es muy probable que en ese periodo las llamas hubiesen llegado al combustible y una explosión facilitaría que el fuego llegase a edificios contiguos si no actuase el GES, que procedió a la inmediata evacuación de los residentes en el inmueble.

Los integrantes del GES entienden que la Xunta y la Diputación deben mantener el criterio que les hizo crear este grupo para cubrir la comarca ancaresa y algunos municipios limítrofes por lo que están obligadas a alcanzar un acuerdo y mantener el servicio para proteger a los vecinos y no dejarlos en una zona de sombra, que es como se define a los lugares que quedan a más de media hora de donde se ubica el centro de emergencias.

"Chegamos en 35 minutos ao incendio do caserío de Meiroi, en Navia, pero se a zona queda para os bombeiros de Sarria habería que sumar 40 minutos máis"

Los trabajadores esperan que ambas administraciones apuesten por la continuidad temporal del GES hasta que se concrete una solución definitiva si el gobierno local de Becerreá decide su cierre el día 31. No ven viable un cambio de sede en la zona, "xa que Becerreá é o punto máis céntrico. Se nos sitúan en Pedrafita só cubriríamos ben as zonas a media hora deste núcleo, pero non Castroverde", asegura Víctor Vázquez, portavoz de los trabajadores afectados por un Ere promovido por el Concello. "Non se trata só de manter os empregos. A comarca non pode perder un servizo vital para un área rural con comunicacións complicadas", agrega Vázquez.

La situación sería más complicada si el siniestro se produjese en una parroquia becerrense o de un municipio vecino. "Chegamos en 35 minutos ao incendio do caserío de Meiroi, en Navia, pero se a zona queda para os bombeiros de Sarria habería que sumar 40 minutos máis", aclara Vázquez.

El alcalde, Manuel Martínez, propuso hacer un Ere parcial sin definir el número de afectados, pero que podría suponer la desaparición del servicio.