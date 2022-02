Fuco Gómez, por fin entre veciños

Fuco Gómez xa mira aos seus veciños no municipio de Becerreá. Os artistas rusos Pavel Yakushev e Alisa Smirnova, que dende hai dous anos veñen deixando a estela da súa arte na Proba de Navia, deron forma, de maneira desinteresada, ao perfil do xornalista, escritor e político emigrante en Cuba coa súa primeira obra na vila becerrense.

Dende o pasado domingo, o rostro do que se pode considerar o fundador do independentismo galego xa forma parte da faciana da casa da cultura grazas á iniciativa da asociación Rente ao Couce. O merecido recoñecemento chegou 50 anos despois da súa morte en 1972, e é o segundo que se celebra na súa terra logo de que no 1998 a CIG e os veciños de Ouselle lle dedicasen un monolito na súa aldea, Montaña de Agra.

Pódese dicir que Fuco Gómez é case un descoñecido no seu concello. O seu perfil tampouco se perfila nidio no país, a pesar da importancia que tivo nos primeiros movementos nacionalistas galegos, e non só. Gómez escribiu un dos primeiros manuais ortográficos do galego no ano 1926, Grafía galega, e foi un prolífico xornalista, director de Terra Gallega –revista da Xuntanza Nazonalista Galega da Habana–, colaborador de A Fouce –voceira da Sociedade Nazonalista Pondal de Bos Aires– e director, do 1941 ao 1961, da revista mensual Patria Galega en La Habana, onde despregou a súa erudición en materias como a historia ou a etnografía. Porén, do espertar intelectual e político dun mozo que emigrara, coma tantos outros galegos, sen apenas saber ler e escribir, pouco se sabe.

Fuco Gómez fundou o independentismo galego e a súa visión de xustiza e benestar social foi adiantada ao seu tempo

A desmemoria sobre esta figura pode deberse ao incómoda que resulta en certos sectores a súa posición política, segundo destaca Antón Santos, integrante de Rente ao Couce e un dos promotores da súa divulgación na asociación, que o ano pasado, canda ao colectivo Patrimonio dos Ancares, organizou un roteiro na súa memoria. Santos indica que Fuco Gómez pode considerarse o fundador do independentismo galego, co impulso, no ano 1921, do Comité Revoluzonareo Arredista Galego en La Habana (CRAG) –seis anos antes cá Sociedade Nazonalista Pondal de Bos Aires–, que tiña por obxectivos a caída da monarquía e da ditadura de Primo de Rivera, sempre guiados polo soño dunha República Galega Independente, soberanía que postulaba para cada pobo da Península, como despregou no seu libro Nacións Ibéricas.

ADIANTOS. Antón Bao, becerrense tamén investigador desta figura, destacou para Terra e Tempo que o seu ideario recollía reivindacións tímidas no seu tempo, coma o antimilitarismo, a protección da infancia ou a igualdade de xénero civil, política e económica, e propoñía unha lexislación a favor da clase obreira e campesiña.

Para lograr eses soños, Fuco Gómez voltou a Galicia no ano 1932 coa determinación de defender a independencia no escenario máis favorable da Segunda República, pero non contou co apoio do galeguismo e regresou a Cuba en 1935. Conta Santos que un dos intelectuais galegos que máis o defendeu foi Neira Vilas, que o coñeceu tras a súa chegada a Cuba e con quen contaba ter pasado horas e horas entre documentos de todo tipo referentes a Galicia. Esa vida de amor, entrega, dedicación e compromiso xa ten rostro, por fin, na súa terra natal.