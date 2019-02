El fraile de O Cebreiro dice que no sabía que la chica con la que estaba era menor

El fraile de O Cebreiro acusado de abusos sexuales aseguró este martes en el juicio que se celebra en Lugo que no sabía que la chica era menor porque no lo parecía ni por el físico ni por la vida que llevaba, "muy independiente".

El hombre relató los hechos: se fue con la menor y su hermano a Trives, a su casa familiar (del fraile). Ese día entró en la habitación de ella, le puso una mano en la pierna y no pasó nada más.

Dice que la primera relación sexual completa la tuvieron en la sacristía porque él tenía lumbalgia y ella se ofreció a hacerle un masaje.

Acabaron teniendo relaciones, "pero no fui yo el que empecé", dice. Luego tuvieron relaciones más veces en la casa de Trives y en la sacristía de la parroquia de O Cebreiro.

Reconoce que empezaron una relación los fines de semana, "pero yo no era la única persona que estaba con ella, quedaba con más personas los fines de semana".

En el juicio le enseñaron fotos con la menor en situaciones sexuales, ambos con billetes en sus órganos sexuales. Dice que la idea de hacer fotos fue de él, “pero después ella se aficionó y le mandaba fotos a más gente”.

DEPRESIÓN. "Sé que esta situación no es perdonable pero caí en ella porque estaba en una terrible depresión. Perdí el norte y me dejé llevar, sin saber con quien me estaba dejando llevar. Porque luego ya me dijeron que no era gente de fiar", aseguró el acusado.