Un foucín para Xabier Moure

Cando Xabier Moure (Ourense, 1960) se estableceu en Becerreá, cousa que fixo para achegarse máis ás terras dos Ancares cando lle xurdiu a oportunidade no traballo, non había constancia da existencia de ningún petróglifo na comarca. Por iso recorda aquel momento con especial emoción, cando cedeu por fin á teima doutros integrantes do colectivo Patrimonio dos Ancares de achegarse ata alí, a aquelas penas da Campa do Barreiro, en Cervantes. "Eu desbotaba esa posibilidade porque pensaba que en mineral tan duro como é a cuarcita era moi improbable que houbese petróglifos", comenta. Pero alí estaban: máis de cen cazoletas, coma ollos abertos sobre o outeiro dende a Idade do Bronce. "Foi incrible, incrible saber desa presenza alí", recorda hoxe aínda con emoción.

Moure sitúa nese intre o fito dunha andaina que o levou, a el e ao colectivo ao que pertence, a catalogar preto dunha trintena de petróglifos na comarca -todos, agás un nas Nogais-; unha trintena de castros dos 140 que hai nos Ancares; e máis de 60 mámoas das 100 que se encontran nos seis concellos. En definitiva, a mudar o mapa da prehistoria nas serras orientais de Lugo.

Por este labor -que tamén se estende no país con centos de bens catalogados-, Xabier Moure recibirá o vindeiro día 10 de decembro en Becerrá o Foucín de Honra co que a asociación Rente ao Couce recoñece a aquelas persoas ou asociacións que desenvolven "un traballo imprescindible para a comarca". Será ás 13.00 horas na casa do Concello e no contexto da celebración da Feira do 12.

Nas redes da asociación, Rente ao Couce destacaba "o seu incansable traballo de recuperación do noso patrimonio". A Patrimonio dos Ancares débese a localización do desaparecido cenobio de San Salvador de Cancelada; a solicitude da consideración de Ben de Interese Cultural para o Castro de Santa María en Cervantes, que foi resolvida nun tempo récord; o impulso inicial da Vía Künig, e a súa promoción en Santa María de Penamaior con música medieval; a teima para que o Bispado recoñecese que a imaxe da Virxe do Cebreiro era falsa, dos anos sesenta e non do século XII -cousa que fixo para este medio en 2019-, e un longo etcétera, sempre co afán de "tratar con rigor o patrimonio", indica. Para el, "este recoñecemento para o colectivo é moi emocionante, por vir dunha asociación de aquí, que traballa arreo, como é Rente ao Couce", indica.

Traxectoria

Patrimonio dos Ancares botou a andar no ano 2011 con media ducia de persoas, ás que se foron sumando moitas outras ata chegar, a día de hoxe, á trintena. Esta colaboración permitiulles abarcar tamén o patrimonio da época medieval, que deixou na comarca castelos e igrexas dun singular románico que "precisan dunha conservación urxente", como veñen reclamando a respecto das torres de Doncos e Torés, entre outras.

A diversidade de perfís dos colaboradores abriu a porta a atender tamén o patrimonio inmaterial, como a toponimia ou as lendas, e a memoria histórica, con investigacións sobre a represión franquista na comarca.

Pero, ademais de mudar os mapas, o traballo de Moure e do colectivo mudou tamén os pensamentos. "Nos comezos as catalogacións eran problemáticas, a xente tiña reticencias, o que tamén era normal, pola falta de información ou os intereses duns poucos. Agora son os mesmos veciños os que se dirixen a nós cando atopan algo", conta. Neste sentido, o traballo tamén se deixou notar nas innúmeras andainas, roteiros ou charlas que cada día se enchen. "Sempre estamos a tope, á xente interésalle o patrimonio", di, polo que reclama máis implicación ás administracións, sobre todo "aos concellos, pois o que lles pedimos é ben pouco: sinalizar ou limpar os bens que imos catalogando", afirma. Bens que, de non seren sinalados por el e polo colectivo, deixarían de falar.

Tamén da Feira do 12, na que recibirá o foucín, ten investigado Moure, que conta que hai rexistro documental dela dende o 1525, que no 1752 aparece ubicada en Penamaior no Catastro da Ensenada, e que ten nas súas mans o libriño encadernado en vitela no que os curas apuntaban canto cobraban por cada posto. Logo de ter feito todo o que ten feito, que non fará Xabier Moure cun foucín.