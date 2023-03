Un fontanero afronta 18 meses por un abuso sexual en A Fonsagrada, que niega

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo celebró este martes un juicio contra un fontanero acusado de abusar sexualmente de una joven en A Fonsagrada. El hombre, que se enfrenta a una condena de un año y seis meses de prisión, negó rotundamente los hechos.

Según reza el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre las cuatro y media de la tarde del 30 de agosto de 2019, el acusado fue a realizar trabajos de fontanería a un piso por encargo de su dueña. Una vez allí, el hombre accedió al salón, donde estaba la inquilina sentada en un sofá, "echándose sorpresivamente encima de esta". Acto seguido, le tocó con la mano desde la rodilla hasta su ingle, hasta que la mujer logró reaccionar y lo empujó, por lo que el acusado se marchó del domicilio.

La presunta víctima ratificó este martes su versión ante la jueza del Penal número 1 de Lugo y mantuvo que el acusado la tocó sin su consentimiento. "Yo llevaba tan solo unos meses en España y me habían dicho que aquí la gente era de confianza, por lo que, cuando el hombre se sentó en el sofá, no le di importancia, hasta que se abalanzó sobre mí", dijo. La mujer mantuvo el martes su versión de los hechos, "pero no puedo recordar los detalles porque me quedé en blanco", dijo. Igualmente, reconoció que tras lo sucedido había solicitado una ayuda económica como víctima.

El procesado negó las acusaciones. "Yo no toqué a esa chica, es todo mentira. Me denunció y al día siguiente fue al juzgado a preguntar si tenía derecho a cobrar alguna ayuda como víctima. Es increíble que pasen cosas así. Me tocó a mí, como le podía haber tocado a otro. Vamos a tener que llevar detrás un guardia civil cada vez que vayamos a una casa a hacer un trabajo", señaló.

La letrada de la defensa, por su parte, puso de manifiesto las supuestas contradicciones en las que incurrió la denunciante y solicitó la libre absolución del acusado. "La víctima dio versiones distintas ante la Guardia Civil y en el juzgado de Instrucción. Primero contó que había sido por la mañana y después por la tarde; primero dijo que lo empujó y después contó que le gritó y que el hombre se marchó; primero explicó que le tocó la pierna y después que se la agarró con fuerza. Y ahora, en la vista oral, dice que prácticamente no se acuerda de nada. La versión de la denunciante está llena de contradicciones y no reúne los requisitos necesarios para vulnerar la presunción de inocencia", alegó. Tras los alegatos de las partes, el juicio quedó visto para sentencia.

La denunciante reclama una indemnización de 5.000 euros

El ministerio fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima en la cantidad de 2.000 euros por los daños morales que le ocasionó. La mujer ejerce además la acusación particular y su abogado elevó la petición a la cantidad de 5.000 euros.



Alejamiento

La Fiscalía lucense pide además que el hombre no pueda acercarse a ni comunicarse con la víctima por ningún medio durante cuatro años.