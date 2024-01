Un fonsagradino afronta dous anos e seis meses de cárcere por acoitelar o pai

Un home de 53 anos e veciño do termo municipal da Fonsagrada enfróntase a unha condena de dous anos e seis meses de prisión acusado de asestarlle varias coiteladas ao seu pai no transcurso dunha discusión orixinada no seu domicilio. Nun principio, estaba previsto que o xuízo se realizase onte nun xulgado da capital luguesa, pero a ausencia de tres testemuños impediu que se puidese celebrar.

Segundo recolle o escrito da Fiscalía, os feitos que se lle atribúen á persoa xulgada remóntanse ao 6 de setembro de 2021, cando acusado e vítima se atopaban no seu domicilio —onde unicamente convivían eles dous— e, durante unha discusión, o agresor empregou "una navaja o cuchillo" e acabou por "asestarle a aquel varias cuchilladas en diversas partes del cuerpo".

A raíz destes feitos, a vítima sufriu lesións "consistentes en heridas incisas de dos centímetros en cara interna y externa del brazo izquierdo, de tres centímetros en zona escapular y de un centímetro en zona lateral mamaria izquierda, para cuya curación precisó, además de una primera asistencia facultativa, puntos de sutura".

O escrito tamén indica que os gastos médicos devindicados ao Sergas ascenderon a 401,94 euros, cantidade que o acusado deberá aboarlle ao Servizo Galego de Saúde, ademais de 474,15 euros ao seu pai polas lesións e 685,07 polas secuelas. A maiores, piden unha orde de afastamento de 300 metros respecto ao agredido e o domicilio no que reside e prohibición de comunicarse con el por calquera medio durante tres anos. Tamén deberá asumir as costas xudiciais.