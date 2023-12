A Fonsagrada reconvertirá la escuela de Piñeira en centro social

El Concello de A Fonsagrada iniciará en los próximos días la primera fase de las obras para reconvertir la antigua escuela unitaria de la parroquia de Piñeira en un centro social, que sirva como punto de encuentro para los vecinos de la zona.

Esta primera fase de los trabajos consistirán en la renovación total del tejado así como el arreglo de las fachadas exteriores. Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto de 30.000 euros, financiados a través de una línea de ayudas promovida por el GDR3 Montes e Vales Orientais.

Según explicó el alcalde fonsagradino, el socialista Carlos López López, "o edificio sobre o que se realizará a actuación estaba sen uso desde fai aproximadamente tres décadas, polo que a intención do Concello é iniciar agora a súa rehabilitación, co fin de que no futuro poida converterse nun centro social que sirva de punto de encontro para os veciños desta parroquia".

El Concello de A Fonsagrada también confía en que, una vez que se remate esta primera fase de los trabajos, pueda acceder a una nueva línea de ayudas que le permita afrontar la reforma integral de todo el inmueble.

El objetivo del Concello, una vez que se finalice el conjunto de esta actuación, es que los vecinos de Piñeira puedan disponer de un espacio común, que incluso podría disponer de un sistema wifi con el que proporcionar una mayor conectividad a los usuarios.

Deuda cero. El alcalde de A Fonsagrada también indicó que el Concello acaba de amortizar la totalidad de una póliza de crédito que tenía suscrita desde hace ya varios años por un valor de 140.000 euros. Con esta operación financiera, la deuda del Ayuntamiento "nestes momentos é cero", explicó Carlos López.