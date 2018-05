A Fonsagrada, "it is very good"

EL CENTRO de A Fonsagrada se ha convertido en una miscelánea de visitantes llegados de todas las partes del mundo. Es difícil pasear por la villa sin encontrarse a peregrinos prendados de la belleza de la zona: "It is very good (está muy bien)", exclaman en un inglés con acento de varias nacionalidades. Vecinos y comerciantes se muestran encantados y coinciden al señalar que esta afluencia de visitantes se debe a la apertura del nuevo albergue público en pleno centro de la villa, en el edificio de la histórica Casa Pasarín.

Y es que aunque hace siglos que el concello fonsagradino es la puerta de entrada a Galicia del Camino Primitivo, hasta el pasado año el albergue público se emplazaban a un par de kilómetros de la capitalidad. "Cando chegaban ao vello albergue moitos xa nin baixaban á vila porque estaban cansos. Mercaban calquera cousa na gasolineira e non viñan ao centro. Agora, desde que abriu o novo, dá gusto ver o ambiente que hai", explica José Manuel Fernández y Pili Cancio, del supermercado Alicia. Los dueños de este establecimiento, con más de tres décadas de historia, recalcan que la proximidad del nuevo albergue llena de vida la capitalidad. "Non hai día que non entre algún grupo a mercar comida. Soen levar froita ou cousas xa feitas. Dan moito a vida", indican.

CUENTA PENDIENTE. La apertura de este albergue público era una cuenta pendiente de la Administración autonómica con la localidad, pues el inmueble estaba adquirido desde el 2009 y, aunque está catalogado como bien de interés cultural, se encontraba en un estado ruinoso. Tras la declaración del Camino Primitivo como Patrimonio de la Humanidad, la Xunta decidió retomar el proyecto hace dos años y rehabilitarlo para dar servicio a los peregrinos, con una inversión cercana a los 700.000 euros.

El resultado ha sido más que satisfactorio y los caminantes destacan la buena ubicación y las excelentes instalaciones, aunque echan en falta algunos servicios. "Es de los mejores sitios donde nos hemos quedado. Lo único que creemos que sería necesario que pusiesen una lavadora y una secadora", indica una peregrina alemana.

Las cifras avalan este gran éxito, pues desde que abrió sus puertas hace poco más de diez meses, las instalaciones han acogido a cerca de 3.000 visitantes. Además, en la villa hay otras pensiones y albergues privados que completan esta oferta de la que se benefician todos los sectores. "A venda de produtos para as rozaduras e para as feridas dos pés disparouse", indica la farmacéutiva Patricia López, de la Farmacia Boado, situada en las inmediaciones del edificio.

El éxito es tal, que algunos de los últimos negocios que abrieron sus puertas en el pueblo lo han hecho enfocados hacia el Camino. Este es el caso del bar Morodo, inaugurado hace dos meses. El local ha adaptado sus horarios y menús a los caminantes. "Abrín o negocio enfocado aos peregrinos porque son os que lle dan a vida ao pobo, por iso ofrezo almorzos ás sete da mañá e bocadillos todo o día. Ademais, teño tapas de tortilla española, que é o que máis me piden, así como viño do país", precisa la propietaria, Ana Morodo.

Ante el predominio de gente extranjera, los comerciantes tienen que hacer de intérpretes o guías en muchas ocasiones. Este es el caso de Mónica González, dueña de la panadería Barreira, que es oriunda de Francia. "Como na vila saben que son francesa mandan para o meu establecemento a xente de alí para resolverlles as dúbidas. Todos me comentan que quedan moi impresionados coa paisaxe e que lles gusta moito o noso pan", indica.

RUTA EN AUGE. El Camino Primitivo está en auge. Así lo confirma el gerente del Xacobeo, Rafael Sánchez. "Cada ano a afluencia desta ruta medra un 7%. Resulta moi positivo para todos os municipios polos que pasa porque contribúe a dinamizalos e a fomentar o emprendemento", indica. En concreto, el pasado año pasaron por la oficina de atención al peregrino del concello fonsagradino más de 10.250 peregrinos. La iglesia, la fuente Sacra o la iglesia son las paradas obligatorias de los caminantes. Sin olvidarse del museo etnográfico, con el que quedan impresionados. Toda esta riqueza hace que los peregrinos se queden prendados del municipio. "A Fonsagrada es única y espectacular", repiten los caminantes.