A Fonsagrada elige sus mejores tapas entre los días 25 y 29

A Fonsagrada celebra entre los días 25 y 29 de junio la undécima edición de su concurso de tapas, que en esta ocasión congrega a once establecimientos hosteleros de la localidad, que tratarán de conquistar a los consumidores con las mejores propuestas gastronómicas en forma de pincho.

Desde el próximo martes y hasta el sábado, en horario de 20.00 a 23.00 horas, se podrán degustar las creaciones del Mesón Catro Ventos, Pulpería O Candal, On My Way, café bar Club, Demetrio, el restaurante Cantábrico, Onde Luis, cafetería Lúa, O Atallo, O Piñeiral y el bar de la comisión de fiestas de A Fonsagrada.

El certamen, organizado por el Concello y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Lugo, se presentó este jueves en el Pazo de San Marcos, donde el diputado Pablo Rivera subrayó que el certamen "non só é un evento culinario de relevancia local, senón que tamén é unha oportunidade para dinamizar a economía e promover o turismo na comarca da Montaña".

Aquellos que reúnan los once sellos optarán a dos cestas de productos típicos y un vale de 250 euros para gastar en el comercio local

En la presentación, a la que también acudieron el alcalde fonsagradino y diputado de Medio Ambiente, Carlos López, y los ediles de Turismo y Deportes, Ricardo Parada y Silbán Rodríguez, se especificaron los premios que se entregarán.

Así, los clientes deberán completar el díptico con los once sellos de los establecimientos participantes para entrar en el sorteo de los tres regalos: dos cestas de productos locales donadas por el Concello y un vale de 250 euros para gastar en el comercio local donada por los hosteleros.

Así mismo, para poder votar -sin derecho al sorteo de los obsequios- basta con reunir ocho sellos y uno de ellos deberá ser el de la comisión de fiestas, cuya tapa no opta a valoración ni premio.