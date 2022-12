"A Fonsagrada deunos moitas alegrías; esta é certo que é grande"

Hai premios que pueden verse a metros de distancia. Rafael y Emilio no dejan lugar a duda. Su alegría llega hasta el final de la calle. "A Fonsagrada deunos moitas alegrías, esta é grande, é certo, pero non é a única", dicen, en perfecto gallego de Pola de Allande, en Asturias. De ahí es de donde vienen hoy, y casi con regularidad semanal desde hace años.

En todo ese ir y venir de un lado a otro por motivos de trabajo, pero también por amistad y hasta por vínculos familiares, un buen día, hace meses, compraron un décimo de lotería. "Non, non o eliximos nós, os números non poden elixirse. Se cadra, se fósemos nós, de tan feo que disque é o número non quedabamos con el", comenta Emilio, que en varios lugares de A Fonsagrada tienen por gran cocinero, y que regenta una empresa de catering.

"Xa imaxinades, quen ten unha empresa ten débedas, así que o premio só axudará a pagalas, que xa é bastante", comenta. "Nós non imos facer algo moi diferente ao que xa é a nosa vida", apunta mirando a su amigo. "Por sorte, non hai queixa, vivimos ben", dice.

Rafael confirma esa alegría desbordada de Emilio, sobre todo en lo que se refiere al afecto por A Fonsagrada. "Os nosos pais, os nosos irmáns, todos nós temos relacións moi importantes con este lugar. Somos coma se fósemos de aquí, queremos moito esta terra", comenta.

De su municipio también traen noticias. Comentan que en Verducedo, también en Allande, el Gordo llegó a cinco vecinos que habían comprado el décimo en la administración fonsagradina. "No día de hoxe foron varias as persoas que foron dicindo que lles tocara, moi dispersas tamén no lado asturiano", comentan. "Alegrámonos moito por toda a xente de aquí, que é moi boa xente", insisten. Pero no hace falta la insistencia, la alegría se ve de lejos.